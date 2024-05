Es oficial: Uriel Hernández va al Mundial de Suecia

Atleta Uriel Hernández hizo oficial su inscripción al Mundial de Suecia, el velocista compartió la noticia el deportista con El Sol de San Juan del Río, al mismo tiempo que informó del trabajo que ha realizando. El deportista recibió la noticia de su clasificación por Lupita Dávila de la Asociación máster de México, que es uno de los 45 atletas de todo México no que viajará a Suecia en agosto a Gotemburgo

Su experiencia en el Reino Unido le ha dado la ventaja de adquirir innovadores metódos de entrenamiento, con el fin de potencializar los resultados, con el objetivo de estar en la final de los 100 metros planos.

Futbol Cosecharon esfuerzos, nuevos campeones en futbol 7

Indicó que los parciales para estar en las finales, supone de 0 a 30 metros se tiene que tener un tiempo de 4 segundos, luego de 0 a 60 un tiempo de 7 segundos y de los 60 a los 40. Por añadidura se tendría toda la preparación para que llegar a los 11 segundos. “El campeón del mundo hace 11 segundos, estoy a 1.5 segundos de él, es muchísimo tiempo de diferencia, pero eso no me quita el que no lo pueda lograr”, declaró.

“Ya tengo los números, repetí otro parcial de 60, mi mejor parcial de 20 metros, mi mejor tiempo era de 2.11 segundos, hice 2.04. No me la creí repetí e hice 1.96. Entonces estoy mejorando los tiempos”, agregó

Con una historia llena de éxitos, el deportista enfrentará a lo más selecto del mundo, como un potencial candidato a los primeros lugares, con la experiencia de haber representado a México en Centroamericanos en Cota Rica y Norceca en donde logro tres preseas.

Hizo un agradecimiento al municipio de Tequisquiapan, a su equipo de entrenadores, Rafa Carlos, Agustín Dorantes.

Las semanas para el mundial serán de mucho trabajo por rectificar los tiempos, estará compitiendo en el Nacional en Durango en julio, con el fin de estar listo.

Previamente el atleta Uriel Hernández fue más veloz dentro de la quinta fecha de Liga Diamante en Villa Olímpica, en la compleja prueba de los 200 metros al registrar 25 segundos y colocarse así al frente de la competencia. Lo que fue fruto del entrenamiento riguroso al que se ha sometido.

Todo un desafío representó este compromiso para el velocista que midió su resistencia y técnica frente a lo más selecto de su categoría.

Con una mentalidad fuerte y un enfoque inquebrantable, el deportista sigue de frente a representar a México en Suecia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este logro significó un momento de superación personal y un paso hacia adelante en su preparación para su compromiso en el extranjero, los días 13, 15 y 18 de agosto, en el Estadio de Gotemburgo

Como lo fue en el Campeonato Norteamericano y de Caribe (Norceca), en donde obtuvo un oro y dos platas, Uriel Hernández sigue demostrando que con trabajo duro, dedicación y coraje, se puede alcanzar sus objetivos.