Un “Querétaro inédito” y sus gobernantes llegan al Museo de los Conspiradores 

Conformada por cientos de archivos fotográficos, documentos y objetos históricos, la exposición Querétaro Inédito, en el Museo de los Conspiradores, da cuenta de los trabajos realizados en la entidad por ocho gobernadores de Querétaro en el periodo 1939-1985, estos son: Noradino Rubio Ortiz, Eduardo Luque Loyola, Octavio Mondragón Guerra, Juan Gorraéz Maldonado, Manuel González Cosío, Juverntino Castro Sánchez, Antonio Calzada Urquiza y Rafael Camacho Guzmán.

Todos los archivos expuestos son propiedad del historiador y periodista David Estrada, quien ha realizado dicho proyecto sobre los gobernadores desde hace más de 30 años.

David Estrada señala que los objetos que conforman la exposición, son solo el 10% de su colección privada, misma que ha conformado por fotografías y documentos que le han obsequiado los mismos gobernantes o las familias de estos. En esta exposición también se muestra el proceso de elaboración del libro de su autoría Querétaro en la memoria de sus gobernantes (1996), por lo que se exhiben casetes con entrevistas en audio.

“Es una recopilación de más de 35 años que yo he estado haciendo, de primera fuente, con los gobernadores de Querétaro, a quienes he conocido y entrevistado; nos reunimos unos 10 o 15 veces con cada uno de ellos, en sus casas, conversábamos y yo como investigador ahondaba y precisaba fechas con exactitud. A raíz de ese proceso los gobernadores me donaron mucho material para conservarlo y difundirlo, lo cual he hecho, lo que muestro en la exposición no es ni el 10% del total, tuve que discriminar muchísimo material, es solo una muestra de ese tiempo, de 1939 a 1985.

“Hay fotografías documentos, pruebas documentales como los casetes donde se grabaron algunas de las conversaciones que tuvimos, hay objetos muy particulares, como un pintón de gorras que me regaló y un puro de Camacho Guzmán”, refiere.

Entre las piezas más valiosas de la colección que actualmente se exhibe, se encuentra una moneda conmemorativa del gobernador Manuel González Cosío que nunca estuvo en circulación y un álbum de fotos preparado por Juan Gorráez para el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

“Una moneda conmemorativa al penúltimo informe de Manuel González Cosío, que me dio y que no circuló porque en esa moneda se ve el rostro del gobernador de perfil y cuando se la regaló a Díaz Ordaz, el presidente se molestó con toda razón, porque dijo que cómo era posible que un gobernador se inmortaliza en una moneda cuando `ni siquiera yo lo he hecho´, entonces esa moneda no circuló pero don Manuel me obsequió una de ellas, ahora está en la exposición.

“También hay un álbum, precioso, valiosísimo históricamente, que iba a ser regalo del gobernador Juan Gorraéz Maldonado al presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1957, ese álbum lo preparó para entregárselo al presidente, pero nunca se lo pudo entregar y al morir el gobernador, su hijo me lo regaló, sabiendo el aprecio que yo le tenía a su padre, todo eso forma parte de la exposición.

“Hay fotografías autografiadas por los gobernadores, que con su puño y letra describen quienes aparecen, dónde están”.

David Estrada señala lo mostrado hasta ahora en la exposición y lo publicado en el libro Querétaro en la memoria de sus gobernantes que conforman la primera parte de su investigación, por lo que ya prepara una segunda parte que podría ver la luz en 2023.

En esta segunda fase del proyecto, refiere, rescatará las memorias de los gobernadores Mariano Palacios, Enrique Burgos, Ignacio Loyola, Francisco Garrido, José Calzada y Francisco Domínguez; con quienes ya ha sostenido las primeras entrevistas.

“Ya estoy realizando la segunda parte de las memorias de los gobernadores Mariano Palacios, Enrique Burgos, Ignacio Loyola, Francisco Garrido, José Calzada y Francisco Domínguez; con todos ellos, a excepción de Pancho Domínguez, ya he tenido las primeras entrevistas, deseo que dentro de un año exactamente ya pueda presentar este nuevo libro, que será único en todo el país, en ningún otro estado se ha podido tener memorias juntas de exgobernadores, simplemente no existe”, señala.

Durante la inauguración de la exposición, se contó con la presencia del director del museo, Christian Arredondo, y también del ex gobernador del estado, Enrique Burgos.

La exposición Querétaro Inédito tendrá permanencia en el Museo de los Conspiradores hasta el 12 de febrero. El Museo de los Conspiradores es de libre acceso, y se puede visitar de martes a domingo en un horario de 10:30 a 18:00 horas.

Memoria política de Querétaro

220 fotografías son expuestas en la exposición Querétaro Inédito

60 libros y documentos fueron donados por los propios ex gobernadores

2 casetes y una pantalla con vídeos también se muestran en dicha exhibición