Periodista Carole Cadwalladr casi pierde su casa tras evidenciar a Facebook por uso de datos

La periodista europea Carole Cadwalladr se presentó en la Cineteca Rosalio Solano como parte de las actividades del Hay Festival. En dicha conversación con la también periodista Emma Graham-Harrison, habló sobre el tema “Después de Cambridge Analytica”, caso que sorprendió al mundo en el año 2018 debido a la forma en la que Facebook utilizó los datos de millones de usuarios en todo el mundo.

Durante la charla, Carole Cadwalladr hizo un recuento de la historia que ella investigó y publicó en el periódico The Guardian, recordó las múltiples demandas que la empresa de datos Cambridge Analytica interpuso contra el periódico, y lo complicado que fue continuar con dicha investigación, debido a las implicaciones legales y al impacto negativo que podría tener para la poderosa empresa Facebook.

“Era una historia muy difícil de contar porque Analytica ya nos había demandado durante más de un año, la empresa es de un millonario estadounidense, teníamos que tomarlo muy en serio, el periódico tenía miedo, era complicado convencerlo de seguir con la investigación. Sabíamos que iba ser devastador para Cambridge Analytica porque estaba involucrada en toda clase de cosas raras, pero no nos dimos cuenta que iba a ser tan devastador también para Facebook, Mark Zuckerberg desapareció durante 4 días y los precios de las acciones se fueron al suelo, creo que 150 mil millones de dólares fueron los que se perdieron en momentos, eso fue el punto final”.

La periodista detalló que los últimos tres años después de haber publicado la historia, fue demandada legalmente por Cambridge Analytica, por lo que tuvo que pagar 1 millón de dólares para resolver asuntos legales; situación que también complicó su labor como periodista. Debido a esto creó la asociación “Todos los ciudadanos” dedicada a conseguir recursos para financiar el periodismo de investigación.

“Estuve a punto de perder mi casa, se convirtió en un gran peso sobre mí ,me convertí en el blanco, se me veía como una figura problemática”. Analytica ya no existe, pero hay otras empresas que hacen trabajos similares, es muy poco lo que ha cambiado, no hay nada que proteja a la gente. Soy consciente de que en México se asesinan muchísimos periodistas sólo por ser periodistas, ustedes más que nadie entiende como yo la importancia de la libertad de prensa”, refirió.

Fue en 2018 cuando el mundo se escandalizó con la forma en la que Facebook manejó los datos personales de más de 86 millones de usuarios, en colaboración con una agencia de datos llamada “Cambridge Analytica”.

Fue la periodista Carole Cadwalladr, quien investigó esta historia para The Guardian, en la que detalló la forma en que se obtuvieron y manejaron estos datos, dicha acción generó una una campaña de desinformación que pudo contribuir al Brexit y al triunfo de Donal Trump como presidente de Estados Unidos.

La publicación tuvo tanto impacto, que Mark Zuckerberg, director de Facebook tuvo que compadecer ante el Congreso de Estados Unidos, y aunque nunca reconoció la violación de datos personales, tuvo que pagar una multa de 5 mil millones de dólares.