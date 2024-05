Juan Alvarado plantea la Universidad de la Salud

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Alvarado Navarrete propuso para la localidad, la creación de la Universidad de la Salud cuyas instalaciones serán en donde actualmente se encuentra el Centro Cívico y las oficinas gubernamentales serán regresadas a la avenida Benito Juárez Norte 36.

Lo anterior lo manifestó al afirmar que durante sus recorridos por las colonias y comunidades del municipio sanjuanense como parte de su campaña política, la población ha solicitado la creación de nuevos espacios universitarios para que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades de estudios.

El candidato de la coalición Morena-PT-PVEM, dijo que si gana la contienda electoral el próximo 2 de junio, creará la Universidad de la Salud, para ello ha tenido acercamiento con los profesionales de la educación en la Ciudad de México quienes conocen a detalle el impulso de este tipo de proyectos, ya que la idea es que las aulas educativas puedan estar en una zona estratégica como el Centro Cívico, pues recordó que dicho inmueble es educativo y no para oficinas de gobierno.

“Este municipio está olvidado en la educación superior porque el gobierno municipal no cumple, nosotros crearemos la Universidad de la Salud pues también tiene una demanda porque no hay muchos espacios y uno de los espacios que nosotros proponemos es el actual Centro Cívico del municipio donde será removida la presidencia municipal a donde anteriormente estaba para que de alguna manera esos espacios que ya están adaptados para la educación porque ya fue en alguna ocasión una universidad y ahora sean utilizados”.

Afirmó que en estos días de campañas políticas ha recibido un importante número de peticiones, sobre todo orientadas a la educación, seguridad, salud y obra pública, esta última con varias inconformidades por parte de la población, porque dijo que su principal queja es la mala aplicación de las obras en las colonias y comunidades.

“Este gobierno de Morena tendrá gente profesional atendiendo las necesidades sociales oportunamente y sin mentiras porque somos un gobierno que no sabemos mentir, no sabemos traiciona y no sabemos fallar, por lo tanto a través de todos los lugares que hemos visitado nos han pedido educación, el incumplimiento del gobierno municipal está a flor de piel de los ciudadanos”.

De esta manera es como a 20 días para la contienda electoral, dijo que continuará recorriendo las colonias y comunidades de San Juan del Río para conocer las necesidades sociales y escuchar a la gente.