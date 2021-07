La mirada de Yolanda Longino|Tiro

Desde la edad de 20 años Antonio Vega Cornejo, mejor conocido como Tiro, adquirió el gusto por elaborar juguetes de madera:

"Unos muchachos me mostraron unas resorteras se las compre, me gustaron mucho, busque madera para hacer las propias y desde ahí no he dejado de elaborarlas, me gusta hacer trompos, pirinolas, jugadores, toros y lo que a mí imaginación se le ocurra, me inspiró en lo que siento en el momento y trato de plasmarlo en el lienzo de madera”.

En sus manos se puede ver la destreza para tallar y dar forma a lo que será un trompo o resortera, con diseños únicos hechos principalmente con madera de alcanfor, mezquite y pingüica. Tiro es originario de la comunidad de Taponas, perteneciente al municipio de Huimilpan dónde tiene su taller de trabajo.

El tiempo estimado para elaborar piezas pequeñas va de uno a dos días, dependiendo que tan elaborado sea el diseño: "uso segueta, machete, cincel, limas y barniz para terminar la pieza, si es pequeña en dos o tres días está lista”.

Así mismo destacó que los jóvenes en la actualidad prefieren jugar con tecnología y no con los juguetes tradicionales, por lo que hizo un llamado para conocer y recuperar esta tradición que está quedando en el olvido.