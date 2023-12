Anabel Hernández presenta “Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno”

Fue en el cierre de uno de los eventos culturales más importantes en el país como La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde se llevó a cabo la presentación del libro “Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno”, cuya autora es la prestigiada periodista dé investigación Anabel Hernández, quien acudió al encuentro con su público que estaba ansioso por conocer a una de las mujeres más influyentes del país, gracias a las aportaciones de investigación que ha realizado.

Durante la presentación Anabel dio a conocer que este ejemplar es el que más le ha dolido “he llorado al escribir el libro, me pregunté muchas veces si valía la pena adentrarme a este infierno que es el crimen organizado que tiene de rodillas al país, en las noches de soledad, de rabia y frustración los pensaba a todos ustedes y pensaba si era necesario darles a conocer estas historias (…) y si, si vale la pena escucharan la historia de Celeste y fueran junto conmigo bajando a ese infierno en el que desgraciadamente vivo y nos guste o no el ”.

Cultura Editoriales queretanas estarán presentes en la FIL Guadalajara

La periodista fue clara al aseverar que el tema del crimen organizado es un presente en México y quien no lo quiera entender así “está ciego y sordo”, sentenció que todo lo que está ocurriendo en el país como la violencia, la política, la inseguridad, todo está influido ha penetrado hasta el más mínimo recoveco, “por desgracia ahora tenemos un bombardeo de la narco propaganda, que nos intoxica, que va adormeciendo al país y que nos hace pensar que es tolerable lo intolerable, pues el primer mensaje que nos dejó claro el Ejecutivo de Palacio Nacional, al querer imponer la política pública fue dar abrazos y no justicia y no verdad y no perseguir a los maleantes”.

Hernández señaló que, desde su primer libro en el año 2005, “La Pareja Presidencial” donde habló de las corruptelas en el periodo del gobierno de Fox y Martha Sahagún, hasta Las Señoras del Narco y esta segunda entrega, han sido indagar sobre las entrañas de este sistema criminal. “Para este libro conté con el testimonio de un testigo fundamental (…) desde el 2021 que estuve con ustedes les hice la promesa que regresaría con más información (…) preguntaban si había más mujeres del mundo del espectáculo involucradas con el crimen organizado, y les dije: ¡si, hay una larga lista!. Y aquí está esa larga lista, no solo de mujeres del espectáculos, sino mujeres comunes y corrientes, de la política, mujeres VIP, de la socialité, que gracias a esta putrefacción que vive el país, terminan enredadas en estas asociaciones criminales; una de estas mujeres decidió hablar conmigo, Celeste Vélez”.

A decir de Anabel Hernández, cuando ella lanza la convocatoria para romper el silencio y romper las cadenas para que cada mujer metida en este sistema se atreviera a revelarse y delatar a sus maridos, amantes, a sus cómplices, que por años las han mantenido calladas, nadie creía que pudiera lograrlo, pese a lo pronosticado fueron muchos los que acudieron a su llamado siendo la principal Celeste Vélez, quien fue por más de 10 años integrante del Cártel de Sinaloa y pareja sentimental del extinto capo Arturo Beltrán Leyva con quien procreó una hija.

Al referirse a Beltrán Leyva abundo que se trataba de uno de los capos más poderosos dentro del país y era uno de los más ricos dentro de la cúpula cártel, “Estamos hablando de un hombre con más dinero que “Chapo” Guzmán de quién era primo y de Ismael “Mayo” Zambada, llegando a obtener ganancias de 400 millones de dólares mensuales”.

Cultura Anuncian la 12va Feria del Libro en Querétaro

En su presentación la ponente aseguró que en todos estos años gracias a expedientes e investigaciones se ha conocido cómo operan los capos de la mafia, pero en este libro “Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno”, se conoce el porqué lo hacen. Aquí se revelan los más oscuros secretos que a través de una entrevista de más de 30 horas durante varios días, Celeste revela entre gritos, desesperación, cinismo, de su sentido de culpa se puede conocer que tienen estos sujetos que han amasado inmensas fortunas y que a través del relato se llega a la conclusión que estos hombres van más allá de perseguir lo monetario.

Invitó a los presentes a escuchar un primer audio donde Celeste comienza a revelar nombres y a decir que ella quiere que se conozca la verdad y no una simple novela para “hacerse famosas”.

Dentro de las páginas se dice, viene publicado los hechos que de primera mano Celeste supo por lo que le contó y lo que vivió con Beltrán Leyva, volviendo a sacar a la luz la relación del capó con Galilea Montijo a quien le llegó a pagar hasta 200 mil dólares mensuales por su compañía al igual de la relación con Ninel Conde.

“Los lectores se darán cuenta a través de las páginas porque estos capos necesitan tanto dinero”, reveló.

Literatura Autoras mexicanas hacen presencia en la FILMAQ

Anabel Hernández trata de desmenuzar las historias de las mujeres que son parte fundamental en la vida de los más grandes capos, mencionó que dentro de las páginas del libro está Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán López, considerada la nueva reina del Cártel de Sinaloa tras la caída de Emma Coronel.

Elsa Félix Beltrán, esposa de Alfredo Guzmán Salazar, hija de narcotraficantes (los capos casan a sus hijos en alianzas para fortalecerse).

Zulema Araceli Lindoro, esposa del líder de “Los Chapitos” Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien menciona sufre una violencia intrafamiliar desgarradora, pues el hijo consentido del “Chapo”, es conocido por el grado de violencia que ejerce entre sus múltiples parejas sentimentales.

Gabriela Gisela Fernández Amezola, esposa de Nestor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, brazo armado de los chapitos, detenido recientemente.

Cultura Alistan Feria Internacional del Libro

Finalmente la periodista mencionó que dentro del libro se podrán leer nombres de quienes eran parte de las redes de corrupción entre el narco y el gobierno, donde Celeste asegura que en reuniones privadas fue testigo de

los encuentros de Pedro Haces Barba a quien conoció cara a cara y lo señala como lugarteniente de Héctor Beltrán Leyva tras la caída de su hermano Arturo y quien hoy es dirigente de CATEM y miembro del partido MORENA.

Otro nombre que resalta es el de Omar García Harfuch, de quien menciona Anabel, sería el “Mini Lic”, que tras su salida de prisión la buscó para hablar de quienes participaron en los sobornos millonarios, que personajes como Omar quien hasta hace días era aspirante a la candidatura del gobierno capitalino, entre otros, recibían por parte de “Los Chapitos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente la periodista de investigación, dijo que es importante tener un mayor entendimiento del papel que juegan estas mujeres en el mundo criminal, que se convierten en parte de la vida de los señores para procrear a las nuevas generaciones del narcotráfico, y de esa manera poder entender y erradicar el grave problema social al que se enfrenta el país.