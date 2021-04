Andrea Izquierdo, una joven escritora entre magia y dragones

La escritora española Andrea Izquierdo recuerda su infancia siempre rodeada de libros. Así creció y no resulta extraño que dedicara su vida a la literatura. Con tan sólo 25 años, cuenta con siete novelas publicadas (y una más en camino), y más de 72 mil seguidores en Instagram.

Recientemente lanzó los dos primeros volúmenes de la saga Helen Parker, la cual llevaba varios años preparando. La idea surgió desde que leyó Harry Potter, y comenzó a preguntarse qué pasaría si el personaje central fuera una mujer.

"Empezó como una broma, no lo veía como un proyecto real. Han habido muchísimos retellings (remakes de libros) en los últimos años de montón de cuentos clásicos, pero de Harry Potter tampoco hay tantos", comenta en entrevista.

La obra sigue a una joven de origen asiático-americano que vive en Nueva York, cuya vida cambia el día que recibe una invitación por mail para ingresar a la Escuela de Magia Elmoon. Mientras aprende a controlar sus poderes, el colegio intenta descifrar la verdad detrás de los misteriosos sucesos en la ciudad.

Andrea escribió la primera línea de esta obra precisamente en La gran manzana, sentada en la cafetería de una librería.

"Nueva York es una ciudad que me encanta, no importa por dónde la mires, hay magia. Por eso me encantó para que fuera el escenario de esta novela", detalló.

Las sagas de Harry Potter y Percy Jackson son sus favoritas, pero siempre que las leía extrañaba el hecho de tener a un personaje principal femenino que demostrara su fortaleza.

Este ejercicio resultó en una especie de espejo, en el que vio reflejados sentimientos que tenía en su vida real.

"Compartimos muchas cosas, sobre todo el miedo al futuro, no saber qué hacer y tener miedo a tomar una decisión quizás precipitada. Helen tiene todas esas dudas igual que yo; sienta muy bien poder descargarlas un poco en los libros".

Andrea adelantó que la tercera parte de la saga ya está en proceso, y espera terminarla para finales de año.

Su deseo es que algún día su historia sea adaptada, ya sea en cine o en televisión, con Alfonso Cuarón como director, y Lana Condor como protagonista.