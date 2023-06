Guillermo Arriaga no cree en monstruos, habla del miedo a lo otro en “Extrañas”

Guillermo Arriaga escribe de monstruos, aunque él en realidad no cree en ellos. “Creo que más bien hay acciones monstruosas que monstruos, hay gente que en sus claroscuros llega a cometer acciones que no puedes creer que un ser humano las haga”, dijo en la presentación de su más reciente libro “Extrañas” (2023), como parte de la primera edición de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro (FILMAQ).

En conversación con el escritor Santiago Roncagliolo, el guionista de “Amores perros” y “21 gramos”, explicó que en la novela explora la naturaleza humana, el miedo a lo otro y la idea de monstruo que prevalece en el imaginario social: “¿quienes son los monstruos, ellos por ser diferentes, o nosotros por nuestra incapacidad de entenderlos?”, inquirió el autor tras poner algunos ejemplos sobre la discriminación.

“Empecé a dirigir documentales sobre discapacidad y entré a un mundo cada vez más fascinante y cada vez más seductor, pero a la vez me preocupaba la forma en que vemos a los que muchos llaman monstruos. Me tocó hacer un documental sobre síndrome de Down, y se supone que la serie de televisión en la que yo trabajaba trataba de incorporar a personas con discapacidad a la sociedad. Yo les planteé a los productores: `¿Qué estamos haciendo nosotros para incluir a personas con discapacidad a la sociedad? Voy a contratar a un muchacho que conocí en otro programa para que él escriba el documental y entreviste´ . Y fue una de las cosas más bonitas que me han tocado experimentar en mi vida profesional porque él se sentó con otro muchacho con síndrome de Down e hizo algo que me marcó, le preguntó al otro: `¿No estás cansado de que te vean como monstruo?´”.

De estas experiencias Arriaga nutrió a su nueva obra, en la que un joven noble inglés, situado temporalmente en el despegue de la ciencia en el siglo XVIII, se enfrenta al mundo de lo diferente y lo anómalo con seres extraños y deformes que viven al límite de la condición humana, y que nunca creyó que pudieran existir.

“`Monstruo´ es la categoría que hemos usado para clasificar todo lo que no entendemos, a los que son diferentes, a los que tienen ideas diferentes, una sexualidad diferente, los que tienen un origen diferente (…) Hemos llamado monstruos a lo que escapa de nuestra comprensión para culparlos a ellos [los monstruos] de nuestra propia incomprensión”, agregó Roncagliolo en el análisis.

Explicó que lo anterior también responde a la incapacidad que tienen las sociedades a enfrentarse directamente con sus propios miedos; antes del siglo XVIII– época en la que se desarrolla la historia de Arriaga– lo siniestro, lo monstruoso y lo terrible eran asociados con demonios y brujas; con la llegada de la ciencia lo monstruoso toma otro cariz. “En la literatura del XIX, en [historias como] `Jekyll and Hyd´, `Drácula´, `Frankenstein´, [los monstruos] son humanos, son creaciones humanas o por lo menos tienen aspecto humano; de repente el monstruo ya no es algo que ha mandado el demonio, es algo que ocultan las personas que nos rodean y eso lo vuelve mucho más inquietante. Eso tiene que ver con lo que explora la novela `Extrañas´”, aseveró Roncagliolo.

Finalmente, Guillermo Arriaga reveló que ya se encuentra escribiendo un nuevo libro, y que acaba de producir el primer filme de sus hijos Mariana y Santiago. Se trata de “Cielo abierto”, una historia que escribió cuando tenía 35 años y que integra la primera parte de la trilogía de películas “Amores Perros” y “21 gramos”.

Cabe mencionar que la presentación de “Extrañas” contó con la participación de Cecilia Toussaint, quien realizó una lectura dramatizada de la obra.