"Los personajes buenos no me interesan", Lucía Lijtmaer presenta su libro "Cauterio"

La periodista cultural y co-conductora del exitoso podcast "Deforme Semanal", Lucía Lijtmaer habló sobre el universo de sus personajes Deborah Moody quien vive en el siglo XVII y una segunda mujer contemporánea que vive en Barcelona, ambas separadas en la historia por más de 400 años, pero que convergen en su más reciente libro "Cauterio" (Anagrama, 2022).

En conversación con Elvira Liceaga, la autora advierte que las protagonistas de su historia no son ningunas santas, ni tampoco están para darnos lecciones de moralidad, de hecho, confiesa que no le interesa construir ese tipo de personajes. Y denunció que constantemente se espera de la literatura escrita por mujeres, que sus personajes dejen siempre una moraleja o enseñanza de vida.

"Los personajes buenos no me interesan. Leerlos no sé, pero narrarlos no. La bondad intrínsecamente no me interesa mucho en la literatura. Además. Creo que se está generando una especie de presión moralizante con respecto a la literatura que hacemos las mujeres por generar personajes de los cuales se aprendan cosas buenas y que tú salgas de los libros siendo mejor persona. Platicando con compañeras escritoras nos dimos cuenta que nos vemos sometidas a preguntas como 'De estos personajes que son mujeres ¿Con qué enseñanza nos quedamos?', ¿Pero digo yo por qué tengo que enseñar algo? Es algo detestable y son preguntas que no se le hacen a los hombres. Estos personajes (de su libro) son egoístas, crueles, tienen esperanza, fantasías, deseos sexuales".

Sobre el nombre de su libro, "Cauterio" Lijtmaer detalló que hace referencia a la forma de sanar una herida a través del cauterio, algo común en el siglo XVII, pero que también hace referencia a la sanación emocional de sus personajes.

"Elegí el título porque sabía que el personaje de Déborah está enterrado bajo tierra y la sal le quema, me gusta la idea de que para desinfectar hay que cauterizar, y para eso se usaba el cauterio, son personajes en proceso de sanación, yo quería describir esa búsqueda del alivio. Los dos temas más importantes en esta historia son el amor y la amistad, la amistad femenina es tan importante como el amor, romper con una amiga es algo muy doloroso, no sé si eso sea algo que se puede cauterizar", refirió.

"Cauterio" cuenta la historia de dos mujeres que se ven obligadas a huir: una del Londres del siglo XVII, donde es considerada una amenaza debido a sus ideales, hacia el entonces llamado “Nuevo Mundo”; otra de Barcelona a Madrid, atormentada por una ruptura reciente y su convicción de que el apocalipsis se acerca. De esta forma la autora arroja luz sobre los roles de género en dos épocas muy distintas, en la que siempre hay un mundo decadente y listo para ser entregado a las llamas, pues el fuego se encargará de cauterizar todo.

Como parte de las actividades del Hay Festival, Lucia Lijtmaer y Eliezer Budasoff estarán en conversación con Camilo Jiménez Santofimo sobre el tema "Todo podcast",dónde hablarán de escritores, científicos y periodistas que los hacen. Así como los formatos sonoros que han sido heredados de la radio y actualmente generan furor en todo el mundo. Esto se realizará el domingo 4 de septiembre a las 17:00 horas en el teatro de la ciudad.