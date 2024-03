Raúl: Artesano con más de 50 años haciendo figuras de Judas

Para algunos queretanos la quema de Judas es una tradición de antaño, pero para algunos trata de un oficio que los conecta con su árbol genealógico. Ese es el caso de Raúl, un artesano que lleva más de 50 años realizando las figuras de Judas para vender durante Semana Santa.

"Mi papá fue el que me enseñó, pero esta ya es una tradición en mi familia que viene desde mis bisabuelos a principio de siglo. Desde la época de ellos nos ponemos en San Francisco, pero con el tiempo nos hemos movido por como todo ha cambiado", comentó Raúl para DIARIO DE QUERÉTARO.

Cultura Sábado de Gloria, ¡quema de judas!

De acuerdo con el artesano, con el tiempo las figuras que tradicionalmente se queman durante el Sábado de Gloria han ido cambiando con el tiempo. "Entre 1920 y 1930 mis abuelos no hacían muñecos", explicó el artesano, "ellos hacían esos monitos que se les llaman 'chamucos', que son los conitos con un buscapie y papel de china. Los hacían de diferentes tamaños hasta que finalmente empezaron a hacer la representación de Judas en el momento en que se colgó por haber traicionado a Jesús", relató.

Lo que diferencia a estas figuras son que están hechas de papel maché, explicó Raúl, lo que los hace ligeramente más moldeables que las piñatas que son hechas con periódicos. Al ser este un hobby paralelo a su trabajo diario, Raúl le dedica ciertas horas del día a la realización de las figuras, sobre todo cuando se acerca la Semana Santa; es decir, empieza a prepararse con un mes y medio de anticipación.

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

"Mi trabajo depende mucho de que haya o no sol, porque el molde tiende a estirarse y quedar liso cuando se encuentra expuesto a los rayos; de lo contrario, si no tenemos la suerte de que haya sol, el molde se arruga y las figuras no se logran, por lo que las tenemos que desechar y volver a empezar", explicó.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

Por la temporada, el artesano tiene su puesto de Judas de papel maché en el Jardín Guerrero junto con otras familias que se dedican a dicho oficio. Trabaja con figuras de todo tipo de tamaños y personajes, además de representar a Judas Iscariote, el artesano ha realizado figuras de políticos, mojigangas, payasos u otros personajes que les sean solicitados. En su puesto puedes encontrar desde los 25 pesos hasta los 2 mil pesos. Se encontrará en el Jardín Guerrero hasta el día de mañana; sin embargo, el artesano recordó que la tradicional quema de Judas se realiza hoy a las 22:00 horas.