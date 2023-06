Recibe Aitana Sánchez-Gijón premio Luis Buñuel del Festival de Huesca

HUESCA. Aitana Sánchez-Gijón, uno de los nombres más destacados de la industria audiovisual en español, recibió el Premio Luis Buñuel de la 51ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. “He rodado con María Novaro y con Alfonso Arau, y me encantaría volver a trabajar en México”, aseguró.

Emocionada y “con el corazón desbocado” por el homenaje, la actriz resaltó también que “Luis Buñuel es el padre, la madre y el espíritu santo del cine español, es la referencia principal, el director al que todos miramos y que tenemos ya metido en nuestro cerebelo, forma parte de nuestro ADN, de nuestros genes, de nuestra sangre, es fundacional”.

En 1998, Aitana Sánchez-Gijón se convirtió en la primera mujer que accedió al puesto de Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, cargo que desempeñó hasta 2000, año en el que hizo un homenaje a Buñuel y lo definió como el gran embajador del cine español en el mundo entero. “Cómo imaginar entonces que hoy iba a estar recibiendo este premio con su nombre, me ha parecido que el círculo se cerraba de una manera soñada”, expresó.

En el Teatro Olimpia de Huesca, la actriz estuvo acompañada por amigos cercanos, entre ellos la actriz dramática Marta Poveda, la filóloga y escritora Irene Vallejo, el cineasta Miguel Santesmases y el cinéfilo y escritor Luis Alegre.

Sánchez-Gijón, quien ha participado en más de 70 producciones por las que ha recibido cerca de una treintena de reconocimientos dentro y fuera de España, aseguró que “solo puedo decirles que mantengo intacta la ilusión, las ganas de aprender, la curiosidad, la sensación de que tengo que ser mejor siempre, de que no me conformo y de que quiero ser mejor actriz para contarles mejor más historias”.

Después de terminar recientemente un rodaje en Perú, en unos días empezará la filmación, en el Bajo Aragón, de “Tierra baja”, dirigida por Miguel Santesmases e indicó que espera que este nuevo proyecto sea un peldaño más en este afán de crecimiento “y de encarnar cada vez con más veracidad y con más pasión este oficio que para mí nunca se acaba”.

“Ahora vengo de Perú, de filmar una película cien por ciento peruana, y es que las veces que yo he participado en un rodaje latinoamericano siempre ha sido en coproducción con España, lo cual son esos puentes que son absolutamente necesarios para nuestras industrias y para nuestra cultura. He rodado en Cuba, en Argentina, en México, y ahora en Perú, pero formar parte de una película 100 por ciento peruana me ha parecido sensacional, yo siempre he estado vinculada a Latinoamérica pero hace tiempo que no iba y ha sido un gusto”, apuntó.

La gala de entrega del Premio Luis Buñuel, conducida por Jorge Usón y Carmen Barrantes, trajo desde “el más allá” para los asistentes a Luis Buñuel y a Carlos Saura, el reconocido cineasta, fotógrafo y escritor que falleció en febrero pasado junto con el redoble de los tambores de Calanda, la tierra que vio nacer al cineasta que da nombre al premio. “Tengo el corazón desbocado, lo que ha sucedido en este escenario ha superado cualquier expectativa y es muy satisfactorio ver que van pasando los años y que tu vocación se ha cumplido”, resaltó la homenajeada.

La actriz de cine, teatro y televisión aseguró haber recibido en el marco de la entrega del premio un “baño de amor”, que supera con creces “esa sed infinita de contar historias, de ser esa médium, esa traductora, de participar de esa esencia de la civilización que es el teatro y de poner en común, con mis interpretaciones, los sueños, las pesadillas, las ideas, el humor, el amor, la violencia, todo lo que nos conforma como sociedad”.

La filmografía de Aitana Sánchez-Gijón acumula obras de José María Forqué, Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Imanol Uribe, Jaime Chávarri, Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Luis Puenzo, Gabrielle Salvatores, Silvio Muccino o Pedro Almodóvar; además de haber compartido escena con actores de la talla de Olivier Martínez, Gary Oldman, Christian Bale, Penélope Cruz, Javier Bardem, Denis Leary, Terence Stamp o Virginie Ledoyen.

El teatro, otra de sus pasiones, le ha reportado importantes éxitos como “A puerta cerrada” de Miguel Narros o “La gata sobre el tejado caliente” y “Las criadas” de Mario Gas. Ha subido al escenario en repetidas ocasiones junto a Mario Vargas Llosa con las obras “Las mil noches y una noche”, “Odiseo y Penélope”, “La verdad de las mentiras” y “Los cuentos de la peste”, dirigida por Joan Ollé. Además de que triunfó con la puesta en escena “Un Dios Salvaje” de Yasmina Reza dirigida por Tamzin Townsend y poco después en la obra “Santo” representada en Teatro Español y dirigida por Ernesto Caballero.

También la televisión le ha dado grandes satisfacciones y su trabajo ha destacado en la adaptación de la novela de Leopoldo Alas Clarín “La Regenta”, dirigida por Fernando Méndez-Leite, en la que dio vida a una atormentada Ana Ozores. En 2010, protagonizó “La viuda valenciana”, una adaptación de la obra de Lope de Vega y tres años más tarde participó en la serie “Velvet” como Doña Blanca. Ya en 2019 se unió al reparto de la serie de TVE, “Estoy vivo”.