Sara Pérez Romero: una mujer sanjuanense de la Revolución

Pocos saben quiénes fueron las mujeres de la Revolución mexicana, y el importante papel que tuvieron en este movimiento armado. Una de ellas fue Sara Pérez Romero, una política y activista mexicana que en lugar de mantenerse atrás y a la sombra de su marido, trabajó hombro con hombro junto a Francisco I. Madero, por lo que fue llamada La primera dama de la Revolución.

Hasta hace pocos años es que han aparecido más datos sobre su vida, como que nació en Querétaro, en el municipio de San Juan del Río, y junto con Carmen y Aquiles Serdán Alatriste apoyó el movimiento antirreeleccionista en los días previos al estallido de la Revolución.

Cultura Dora Guzmán habló sobre la película de la sanjuanense Sara Pérez

“Fue un personaje sanjuanense, esposa de un presidente en una época crucial de México, quien además se convirtió en una persona importante para él. Tuvieron una relación basada en una política en bien de los mexicanos”, señaló en entrevista el cronista de San Juan del Río, Neftalí Sáenz Bárcenas.

De acuerdo con el investigador, Sara Pérez Romero nació en San Juan del Río el 19 de junio de 1872, en la casa marcada con el número 15, de lo que ahora es la Calle Vicente Guerrero. En el Archivo Histórico Municipal se encuentra su registro de nacimiento, en cuya acta marcada como la 513, se lee lo siguiente:

“En la ciudad de San Juan del Río a primero de julio de 1872, ante el C. Juez que suscribe Núm. 513 el C. Macario Pérez y dijo que se llama como queda escrito, de 26 años, agricultor, originario de México y vecino de la Hacienda de Arroyo Zarco, que el 19 de junio próximo, parado a las 10 de la noche de esta ciudad, en la calle de la estación número 15, Velina Romero de 18 años, soltera, originaria de Polotitlán y vecina de esta, en la casa citada, dio a luz a una niña que manifiesta y que llevará por nombre María Guadalupe Sara Pérez. Que presenta por testigos a los C.C. Luis Bravo y Macedonio Martínez”.

Los papás de Sarita, como le decían cariñosamente, vinieron a San Juan del Río por las condiciones de un pueblo que podía acompañar un parto difícil, de acuerdo con el cronista.

“Una vez que nace, se regresan a la Hacienda de Arroyo Zarco, y ahí mediante una institutriz va teniendo su primera educación. Después es enviada a California para estudiar de manera profesional, y en esa escuela conoce a las hermanas de Francisco I Madero. De ahí sabemos que el cortejo fue mediante cartas y que después llegó a México para casarse”, indicó el cronista.

Sara Pérez de Madero entrega ropa a revolucionarios. 1911. Fot. Casasola. Foto: Cortesía | @mediateca.inah

En el libro San Juan del Río a través de sus personajes que fue publicado en 2017 por el gobierno municipal, se describe que Sarita fue objeto de ataques y burlas por parte de la prensa y aristocracia porfirista al llamarla el Sarape de Madero, como un juego de palabras con su nombre, el origen coahuilense de Madero y porque el presidente la llevaba con él a todos lados.

Era socialmente activa y siempre pensaba en mejorar la calidad de vida de pobres, enfermos, desamparados y huérfanos. Organizaba actos proselitistas y festivales a favor de las víctimas del movimiento armado. Presidia el Club Caridad y Progreso, y promovió la Cruz Blanca Neutral por la humanidad.

Local Comenzó filmación de Sara, amor y revolución en San Juan del Río

Una vez que su marido murió, ella fue desterrada a Cuba, país que le otorgó asilo político. En 1921 regresó a México con una pensión otorgada por el gobierno. La pareja no tuvo hijos.

Sara Pérez falleció el 31 de julio de 1952, a la edad de 82 años en su casa y fue sepultada en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México “el féretro fue cubierto con la bandera de la Cruz Blanca y tenía la inscripción `Por la humanidad´”.

Para Neftalí Sáenz es importante hacer un homenaje a quienes, por sus acciones, trascienden en el tiempo como Sara Pérez Romero.

“Solo nació en San Juan del Río. No vivió, no se desarrolló ni estudio aquí. No regresó nunca a esta tierra. Tampoco se tiene registro de que hayan quedado en el municipio parientes maternos ni paternos, pero se considera una sanjuanense ilustre por los aportes que hizo a nuestro país”, apuntó.

Lagunas en la historia

Aunque es poca la información oficial que existe sobre Sara, hay algunos artículos y libros sobre Francisco I. Madero y la historia de México, en el que se menciona su participación en la campaña presidencial junto a su esposo, quien derrocó el régimen de Porfirio Díaz, y fue asesinado solo dos años después de haber llegado a la presidencia de México.

Una de estas referencias es el libro Sarita Pérez de Madero. Dama de la Revolución (2012), escrito por el historiador hidalguense, Manuel Arellano Zavaleta.

Se trata de un volumen de casi 500 páginas en el que el autor desglosa la historia de Sara, desde su infancia en San Juan del Río, su juventud en el Colegio Notre Dame donde conoció a Mercedes y Magdalena, hermanas de quien sería su esposo Francisco I. Madero, hasta su muerte en 1952.

Sobre la primera etapa de su vida, el autor señala. “La joven había sufrido la pérdida de su progenitora desde corta edad, su niñez y adolescencia transcurrieron en Aculco y Arroyo Zarco. Para continuar sus estudios se trasladó a la Ciudad de México y vivió con su tía Dolores, quien la cuidaba y atendía como si fuera su propia hija”.

En las páginas de Sarita Pérez de Madero. Dama de la Revolución, Arellano cuenta la historia de la mujer revolucionaria, a través de la historia de su marido, es decir, narra el inicio de la actividad política de Madero, la llegada del político a la presidencia de la república, así como su aprehensión y muerte en manos de sus enemigos.

Narra las vivencias de Sara cuando acompañó a su esposo en su gira antirreleccionista, y los días que vivió en prisión con Madero fue encarcelado en 1909.

El libro incluye transcripciones de las cartas entre Sara Pérez y Francisco I. Madero, así como múltiples fotografías de la revolucionaria pareja.

Francisco I. Madero, Sara Pérez de Madero y Manuel Dávila Madrid llegan al Palacio de Cortés. Foto: Cortesía | @mediateca.inah

Sobre la última etapa de la vida de Sara, Manuel Arellano refiere: “Al morir a las 19:20 horas del 31 de julio de 1952, México estaba en pleno desarrollo, su amado esposo ya era un símbolo cívico para el país. Sarita participó al lado de don Francisco en la revolución y a pesar de la tragedia y las amargas vicisitudes permanecía enhiesta en la defensa de los altos ideales de su esposo y fue sepultada en la misma fosa en que descansaban los restos mortales del Apóstol de la Democracia, en el Panteón Francés de la Piedad.

“Su cuerpo fue velado en su casa de la calle Zacatecas 88. Su funeral fue presidido por el entonces Secretario de Gobernación, Lic. Ernesto o. Uruchurtu en representación del Presidente de la Republica Lic. Miguel Alemán Valdez”, se lee en el libro.

Su vida en la pantalla grande

La vida de Sara también quedará plasmada en un proyecto cinematográfico a cargo de la directora Dora Guzman Treviño, quien hace unas semanas inició las grabaciones de la película Sara, Amor y Revolución, en donde San Juan del Río será por supuesto una de las locaciones principales del filme, sobre todo para mostrar la etapa de niñez y juventud del personaje.

Además de su natal San Juan del Río, lugares como Veracruz, Puebla, Ciudad de México y el municipio de Querétaro han sido sede de las grabaciones, de hecho el claquetazo inicial se dio en el Mesón de la Merced, hotel boutique en la capital del estado.

Cine Vida de Sara Pérez Romero, esposa del presidente Medero, llegará al cine

El elenco de esta película se conforma por más de 30 actores queretanos, entre estos María Menéndez, Verónica Carranco, Edgar Wuotto, Camila de Villa, Román García, Jessica Zermeño, Rayito Zamudio, Martha Barrera, Fátima Saavedra, Fernando Rabell, Edgar Montoya, Desiderio Danxui, Flor Moreno, Cointa Galindo, Renee Cota, Bonny Barrera. También actúan Julio Bracho y la primera actriz Ofelia Medina, quien interpretará a Sara en su edad adulta.

“Poco se conoce de heroínas de la revolución. Sara Pérez Romero fue una activista e ideóloga de la democracia, al lado de Francisco I. Madero, Sara logró grandes cosas, ella trabajó en el partido antirreeleccionista. Vamos a ver desde que Sara fue niña en San Juan del Río, después sus estudios en California y también su vida en Ciudad Juárez.

“Hay historias que merecen ser contadas, hay voces que han permanecido en silencio y que han formado una patria. Dar voz a las que han luchado a pesar de las limitaciones de su época y han entregado todo por un país o un ideal para que futuras generaciones como las que estamos aquí viviéramos mejor", comentó la directora durante el claquetazo inicial.

Dora Guzmán agregó en entrevista que a través de este proyecto busca coadyuvar con el empoderamiento de las mujeres, “dar a conocer el trabajo que muchas han realizado y no se conoce, como el trabajo esencial de Sara Pérez Romero, una sanjuanense que trabajó al lado de su pareja Francisco I Madero en el inicio de la democracia de este país”.

Cabe mencionar que el filme Sara, Amor y Revolución es financiado por la Secretaría de Cultura de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro y por el gobierno municipal de San Juan del Río.