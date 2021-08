Se requieren más espacios culturales para artistas empíricos

En San Juan del Río solo existen dos espacios importantes dedicados a la exposición del arte: el Portal del Diezmo y la Casa de la Cultura, y pese a que dichos espacios son públicos, solo están destinados a los egresados de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, así lo denunciaron los artistas Gigi Román y Juan Pablo Díaz, creadores del colectivo “Esto no es arte”.

“Estos espacios son públicos y al que todo ciudadano sanjuanense tendría que tener el derecho de acceder, pero solo están destinados a artistas conocidos, es decir los artistas de la Facultad de Bellas Artes, todos muy buenos, pero hay artistas que recién empiezan a dar a conocer su talento y pertenecen a otras universidades”, así lo dio a conocer Juan Pablo Díaz quien estudió la Licenciatura en Teatro por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.

Tanto Gigi como Pablo, son originarios de San Juan del Río, pero decidieron emigrar para encontrar mejores oportunidades en el arte. Al legar la pandemia, regresaron al municipio y se encontraron con la realidad de que solo perteneciendo a la Facultad de Bellas Artes podías acceder a los espacios públicos, entonces decidieron crear el colectivo “Esto no es arte”.

“Se nos ocurrió esta solución, con artistas que nos somos de la UAQ, pero realmente tenemos algo que compartir y algo que expresar. Algunos de los artistas con los que trabajamos son artistas empíricos, que no tiene una licenciatura y aun así tienen mucho talento”, expresó Gigi, quien decidió emprender esta idea.

La idea de Gigi Román, quien estudio Diseño de información visual en la Universidad de las Américas de Puebla, tiene la idea de que una parte muy importante del proyecto es el público.

“Yo creo que hay tres cosas importantes para conceptualizar algo: el artista, su obra y el espectador. El espectador tiene que darse la oportunidad de conocer el nuevo talento”.

El objetivo del colectivo es dejar un legado y hacer un parteaguas en la historia del municipio: “Sabemos que también hay artistas allá afuera que se sienten solos, queremos trabajar con ellos, hacer este proyecto para la gente que está aquí, y que tal vez que una persona que sienta que no está haciendo arte, se sienta identificada con nosotros”, fueron las palabras de Juan Pablo quien pretende que abrir espacios nuevos para artistas emergentes.

Bajo la premisa “sí hay talento, solo falta apoyarlo” Gigi invita a que los artistas que se sientan excluidos, a que levanten su voz: “si no soy parte de la solución y no propongo nada, no puedo quejarme, por lo tanto, vamos a trabajar. Talento hay demasiado en San Juan y creemos importante hacer que su voz se escuche”.