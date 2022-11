Comedia musical en pro de las familias llegará al cine

Ante el aumento de divorcios en todo el mundo, el productor y director de cine español Juan Manuel Cotelo decidió encabezar un movimiento en pro de las familias a través de la pantalla grande. Así fue como surgió la película Tengamos la fiesta en paz, una comedia musical que habla de la importancia de la unión, el perdón y la comunicación al interior de las familias.

A propósito de este nuevo proyecto, el realizador visitó la ciudad para formar parte de la premier de esta película, que se estrenará el 1 de diciembre en las salas de Cinemex.

Previo a la función, Cotelo se reunió con algunas familias queretanas, así como miembros de la Iglesia católica y medios de comunicación para hablar sobre esta cinta que promueve a través de Infinito +1, una productora y distribuidora internacional de películas que busca ofrecer otros contenidos a las audiencias.

“Mi trabajo es contar historias, pero no me conformo con que sean interesantes (…) no me gusta limitarme al diagnóstico, no me gusta ser profeta de desgracias. ¿Qué hago?, pongo la cámara en una historia basada en familias reales con la intención de dar esperanza al espectador que pueda estar pasando por dificultades en su familia”, afirmó el director.

Además, aseveró que a través de su productora, busca diversificar la oferta en las salas de cine y ofrecer otros mensajes donde las familias, el amor y la espiritualidad sean protagonistas.

“Hay temas muy importantes de los que no se habla en el cine, ¿Cuánto hablamos de política, de futbol, de economía, de dinero? ¿qué no hay otros temas?.

“Nuestras películas tratan sin disimulo de temática espiritual pero no para teólogos, no para gente que vive a cierta distancia del suelo; hablan de la espiritualidad del día a día, de la espiritualidad que se vive en la familia, en el trabajo, en la calle; de los problemas reales y las inquietudes espirituales que tiene cualquier persona sobre la enfermedad, la vida, el amor, el desamor, el rencor”, asintió.

Informó que este proyecto fue financiado a través de un crowfunding, al que se sumaron “activistas del amor” de más de 30 países que no quieren ser “espectadores pasivos” y creen en el poder del cine para la construcción de nuevos valores.

Actualmente, Juan Manuel Cotelo se encuentra de gira por el país difundiendo el mensaje detrás de Tengamos la fiesta en paz, que se estrenará simultáneamente en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

La cinta presenta la historia de un matrimonio cuyos hijos han decidido castigarlos en la víspera de navidad a fin de solucionar los problemas en la familia y lograr así “la fiesta en paz”.

Filmes desde la comunidad católica para todos

INFINITO + 1 es también un fundación que surgió en España en 2008, y aunque se trata de una iniciativa católica, sus impulsores afirman que los contenidos no son solo para este público.

Actualmente se encuentran recabando 50 mil euros (900 mil pesos mexicanos) para la distribución de Tengamos la fiesta en paz en todo el mundo, además del financiamiento de los costos de traducción, subtítulos, doblajes, copias y publicidad.

Para mayor información, ver en la página oficial: https://www.infinitomasuno.org/familia/