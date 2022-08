Trovafest ya tiene nueva sede, de Querétaro se muda a Michoacán

A través de redes sociales, el cantautor mexicano y gestor cultural Edgar Oceransky anunció que el Trovafest tendrá nueva sede, y será la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, donde ahora se lleven a cabo sus actividades.

La noticia fue publicada junto una fotografía, en la que el artista aparece con el edil de ese municipio, Ignacio Benjamín Campos, concretando el acuerdo.

Aunque aún no hay fechas confirmadas, el cantautor aseveró que se encuentran afinando la programación y pronto darán a conocer el cartel.

Cultura Analizan redirigir presupuesto de Trovafest a otras iniciativas culturales

Cientos de internautas ya han reaccionado a la información, sin embargo no todos han sido comentarios positivos; pues hay quienes lamentan que este festival de trova, que nació en Querétaro en 2014, fuera trasladado a otro estado.

“Lo bueno: que no desapareció ese maravilloso festival.

Lo malo: el #GobiernodeQueretaro que por no ser maduros y pedir una simple disculpa pierde uno de los festivales artísticos más grandes de la república.

Trovafest puso aplausos”, se lee entre los comentarios.

Cultura Municipio de Querétaro no apoyará el Trovafest

Fue en junio cuando Oceransky dio a conocer en el programa “La Taquilla con René Franco”, que iba a buscar otra sede en el país para dicho festival, luego de que el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, anunciara en marzo que su gobierno no apoyaría la marca Trovafest hasta que se aclararan las acusaciones de acoso a sexual contra el trovador, quien es fundador de esta iniciativa.

“Tampoco es justo que te traten como un delincuente, cuando no hay una investigación en tu contra, y por eso también es que el festival del Trovafest yo me lo voy a llevar a otro lado, es una decisión mía porque no existen condiciones (...) entonces discúlpenme, yo me voy a llevar de esta ciudad, con todo el dolor de mi corazón, porque Querétaro es una ciudad que amo profundamente, pero no existen las condiciones para que ese festival suceda ahí”.