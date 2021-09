Últimos días de la exposición "1821. Agustín de Iturbide y su ruta en Querétaro"

La exposición temporal "1821. Agustín de Iturbide y su ruta en Querétaro" que contiene documentos históricos que resaltan el papel del municipio de San Juan del Río en la consumación de la independencia estará por última semana en el Museo Regional de Querétaro.

La curaduría estuvo a cargo de los autores del libro “Querétaro en la consumación de la independencia”, el cronista de San Juan del Río Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, la cronista del municipio de Corregidora Dulce María Ardón Martínez y el cronista de la delegación de Santa Rosa Jáuregui Lauro Jiménez Jiménez.

Cultura Sanjuanenses de visita en el Museo Regional de Querétaro

En la exposición se exhiben una serie de documentos históricos como mapas y planos, generados por lo que se conocía como la provincia de Querétaro que hoy contempla los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río.

De acuerdo con Neftalí Sáenz el papel de San Juan del Río fue crucial para este evento histórico: “el propósito es conocer la importancia de nuestro municipio en esta última etapa de la guerra de la independencia. Si no se hubiera logrado la rendición de San Juan, no habría redición de Querétaro y no se sabría si se hubiera logrado la consumación de la independencia”.

Dentro de los documentos inéditos se puede observar la Capitulación de San Juan del Río a favor de la Independencia y la proclama de Guadalupe Victoria en favor de Iturbide expedida en San Juan. La exposición estará disponible hasta el día 2 de octubre.