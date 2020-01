Al rescate de Gatos Salvajes

El futbol americano estudiantil es muy importante en nuestra entidad y sobre todo en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en donde las autoridades anunciaron que harán una reestructuración en esta disciplina del deporte de las tackleadas, para darle sobre todo identidad a los estudiantes del alma mater.

“A partir del 2020 que creo que tiene que ser muy significativo para todos porque este año se celebran 50 años del equipo de futbol americano de Gatos Salvajes de la UAQ, un equipo que se conformó por estudiantes universitarios y que tenía un objetivo meramente institucional, darle identidad a la universidad, representarla en este deporte y muchos años que dieron satisfacciones y que fueron un referente con rectores y la universidad y se dan las cosas muy simbólicamente porque lo que hace la Facultad de Enfermería es trasladar el programa de futbol americano bajo la ejidad de la coordinación de deportes y aquí es donde va a empezar una reestructuración, atendiendo a cambios que se han dado a nivel nacional” externó el coordinador de deporte de la UAQ.

El coordinador de deportes de la máxima casa de estudios de la entidad, manifestó que se le dará prioridad a los estudiantes para que formen parte de los equipos de las categorías juveniles, por lo que se pondrá en marcha en las preparatorias Norte, Sur y Bicentenario de la UAQ, para darle mayor impulso lo mismo que al futbol flag.

“Dentro del proyecto general tenemos hacer no solamente el escouteo sino el desarrollo técnico del futbol americano y del futbol flag o tochito que forma parte de los deportes oficiales del CONDDE y vamos a empezar desde nuestras preparatorias Norte, Sur y Bicentenario a desarrollar esta actividad desde la coordinación, en donde haya futbol flag y futbol americano para de ahí sacar esta parte de selecciones de los equipos en este caso de las categorías juveniles que serían la base del equipo Mayor que estaríamos presupuestando a mediano plazo, dentro de este proceso obviamente ya en acuerdos que tendríamos formales y reales con el Patronato, para el futbol americano como lo tenemos con otras disciplinas”.

Otro de los aspectos que se busca rescatar al hacerse cargo la coordinación del futbol americano, es el poder brindarles a los universitarios esa mística y sentirse más comprometidos o cercanos a la universidad y contagiar a las demás selecciones, pues si bien hay un sentido de identidad entre los deportistas universitarios, falta esa magia que brinda el deporte de las tackleadas.

“Una de las cosas fundamentales es entender que la parte de futbol americano va a ser su formación como un activo más de todas las capacidades que tienen todos los estudiantes, darles esa mística de mutualismo, de compañerismo, tu vez a los jugadores de fundadores de Gatos Salvajes, el como están y es una mística que solamente se da en la universidad es y es muy loable y tenemos que potenciar eso, si bien dentro de los jóvenes hay identidad y estamos participando con esto, el futbol americano tiene esta magia que queremos aprovechar y que permeé a las demás selecciones, construir sobre esa mística”.

Capilla Pérez manifestó que ya han estado en contacto con fundadores de los Gatos Salvajes y la idea que se ha planteado junto con ellos es volver a los orígenes, al tiempo que señaló que se en el caso de las categorías infantiles se presentará un esquema de trabajo que esperan que sea del agrado de los padres de familia.

“Sobre esas bases y ya estamos en contacto con los fundadores que están en la misma idea de volver a los orígenes de Gatos Salvajes, para los que están en las categorías infantiles vamos a presentar un esquema que esperamos puedan gustarles la forma de trabajo institucional, porque de otra manera estaríamos trabajando con el tema competitivo, con nuestros estudiantes pero creo que hay buenas bases y un buen equipo técnico para arrancar”.

Finalmente reiteró que parte importante también de estar en contacto con los fundadores del futbol americano en la UAQ es para que ellos, junto con los aún alumnos de la Licenciatura en Educación Física puedan estar al frente de los grupos y prueba de ello, es que el coordinador del programa de futbol americano será Jorge León y reiteró que se le va a dar solidez al futbol americano.

“Dentro de los cuerpos técnicos, los perfiles de coaches, entrenadores o como le llaman entre ellos Managers, sean los propios alumnos de la licenciatura en Educación Física, que vayan especializándose en este tipo de trabajo en conjunto, por supuesto potencializarlo con los alumnos que son los que tienen que estar al frente de esos grupos como parte de esa responsabilidad social, no concebimos ni vamos a concebir que al frente de un grupo o de una responsabilidad este alguien que no está capacitada en ese sentido, el coordinador del programa de futbol americano es un egresado de la licenciatura en Educación Física, Jorge León que es quién estará a cargo del programa en el sentido de la coordinación general, que sientan que ya va a haber una solidez, que el futbol americano no se va a manejar como un programa independiente, pero la universidad tiene reglamentaciones y estándares que estaremos nosotros atendiendo” puntualizó Félix Capilla coordinador general del deporte de la UAQ.