Auténticos a la final

Auténticos avanzaron a la final por el campeonato de la categoría Master dentro la Liga NLF luego de ganar 12-6 a Titanes el pase en el Cecuco, disputado encuentro con sus líneas ofensiva y defensiva a cargo del coach de Auténticos Lorenzo Ayala Naranjo.

“Desde que supimos que iban a ser nuestros rivales sabíamos que iba a ser un juego muy reñido, ellos hicieron una gran temporada yendo de menos a más, tanto así que estuvieron mejor ubicados en la tabla de posiciones, por eso es que los visitamos”, declaró el coach Ayala.

Deportes Sanjuanenses refrendan primeros lugares en natación

Auténticos desarrollaron el juego mejorando en cada en cuarto. “Tuvimos que prepararnos más de lo que normalmente para este juego, estudiar como podríamos hacer daño a sus líneas”.

El equipo posee cinco campeonatos en su historia, tres de manera consecutiva, el último ganando en San Luis contra el equipo de Cerveros. Jacta de jugar seis finales. Esta temporada, Titanes revindicaron todas sus líneas, recuperándose y demostrando que son capaces de sumar una sexta corona.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Afortunadamente el universo nos puso en un escenario en donde todos nosotros pudimos dar el máximo, estamos muy satisfechos no sólo con el resultado sino con el nivel de juego que mostraron que nos hicieron dar lo mejor de nosotros”, señaló el coach.

“Cuando un equipo no está en un escenario de alto nivel difícilmente uno se pone en alto nivel. Me siento agradecido por haber tenido un rival como ellos que no se rindieron, hasta la última jugada tuvieron la oportunidad. Ahora viene una final en casa, independiente del equipo que nos toque vamos a dar lo máximo”, finalizó.