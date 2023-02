Tom Brady anuncia que será comentarista

Tom Brady, 'quarterback' recién retirado y considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, anunció este lunes que empezará su carrera como comentarista de televisión con Fox Sports en el otoño del 2024.



"La semana pasada hablé con personas de Fox Sports y acordamos que mi participación empezará en el otoño de 2024. Eso será genial para mí porque tendré el tiempo para aprender varias cosas para volverme bueno en ello", afirmó Brady durante su participación en el programa The Herd que conduce Colin Cowherd.



El seis veces campeón con los Patriots y una con Buccaneers se retiró el miércoles pasado luego de 23 temporadas en la NFL.

Según Brady éste sí será un adiós definitivo, diferente al que anunció en febrero del 2022, del cual se arrepintió 40 días después para jugar una última temporada en Tampa Bay.



En mayo de 2022 Fox Sports se anticipó al retiro definitivo del exquarterback de 45 años para tenerlo en su baraja de talentos.



Lo firmó con un contrato por 10 años a cambio de 375 millones de dólares, cantidad que convertirá al exestrella de los Buccaneers en el analista mejor pagado de la historia.



"Estoy contento porque tengo muchas personas que me apoyarán en ese crecimiento; será una gran oportunidad para mí tomarme este tiempo antes de dirigirme hacia mi trabajo en las transmisiones de Fox Sports", agregó Brady.

Con esta decisión el nacido en San Mateo, California, borró las especulaciones sobre una posible aparición durante la transmisión del Super Bowl LVII del próximo 12 de febrero entre Eagles y Chiefs.



Según Brady este periodo lo tomará para prepararse de manera adecuada para estar frente a los micrófonos.



"Quiero ser excelente en lo que hago. Siempre me tomo un tiempo para planear estrategias, aprender, crecer y evolucionar".



Sobre la intención que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, desveló la semana pasada para contratarlo por un partido de la temporada 2023 para rendirle honores por todo lo que le dio al equipo en el que estuvo 20 años, el exjugador dijo que lo analizará.



"Me tomaré el tiempo para ponerme al día con otras partes de mi vida que necesitan energía; también tengo que pensar en la oportunidad que me ofrecen los Patriots", concluyó.