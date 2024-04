Falta tecnología para estudiar

Amairani Paz Leal, del sexto año de la primaria “Niños Héroes” de la comunidad de Puerta de Palmillas, se convirtió en la niña presidenta municipal por un día en el municipio de San Juan del Río, en donde consideró que se tiene una asignatura pendiente en la cuestión de acceso a la tecnología en los planteles del nivel básico en esta demarcación.

Resaltó que para ella sería muy importante contar con un espacio idóneo para que hubiera computadoras y estas conectadas a internet, de tal manera que se pudieran hacer consultas en tiempo y forma y poder generar un mayor aprendizaje al interior de las aulas.

Local Niños se convierten en funcionarios por un día

“La tecnología es un punto muy importante y tenemos derecho de usarla porque nos sirve para enriquecer nuestros conocimientos, pero si no la usamos correctamente, no nos trae ningún beneficio. En mi escuela no contamos con computadoras o centro de tecnología, ya que no tenemos el dinero suficiente para comprar ese tipo de materiales”.

La niña presidenta sostuvo que en su comunidad no tienen acceso general a la tecnología, y que es una condición que los gobiernos deberían tomar en cuenta para mejorar en los lugares apartados como lo son las zonas rurales, desde colocar las computadoras y los servicios a internet.

Recordó que la época de la pandemia les dejó como aprendizaje el hecho de tener los aparatos idóneos para hacer las tareas y no perder las clases, y por ello, tomó en cuenta este aspecto dentro de los temas que presentó desde su aula, ante sus compañeros.

DESDE CASA

La niña habló sobre el tema del bullying y dijo que es indispensable que desde el hogar se fomente el respeto a los compañeros, al decir que hay una diversidad de cultura, rasgos e ideologías, y que esto, se debe llevar al diálogo para tener una buena convivencia, primero en la casa y posteriormente demostrarlo ante la sociedad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Amairani en entrevista compartió que su sueño es estudiar Medicina, que le gustan las ciencias y que su familia fue el motor por el cual estuvo participando en este evento de “niñas y niños en el gobierno” y que cada faceta estuvo llena de mucho aprendizaje que va a recordar para siempre.