Gestionan equipamiento de ludoteca

Se están realizando las gestiones para equipar la ludoteca que fue construida al interior del Mercado Benito Juárez, en San Juan del Río. Se pretende que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) brinde el apoyo para consolidar este espacio en beneficio de los hijos de comerciantes, dio a conocer el secretario general de este mercado, Juan Ávila García.

Explicó que dentro del proyecto de rehabilitación y remodelación del Mercado Benito Juárez se contempló la construcción de una ludoteca al interior de las instalaciones, esto con el propósito de que los hijos de comerciantes tuvieran un lugar para estimular su desarrollo y tener sano esparcimiento. Dijo que si bien el espacio fue edificado, aún falta su equipamiento.

En ese sentido, puntualizó que se han hecho las gestiones ante el Sistema Municipal DIF con el fin de que esta institución apoye con la donación de inmobiliario y materiales para adecuar la ludoteca y con ello pueda iniciar operaciones.

“Lo que pretendemos es echarla a andar, que camine, que trabaje. Al final de cuentas, sabemos que nos hicieron la ludoteca, pero ahí está. Desde hace un año no la ocupamos, es un espacio que no podemos ocuparlo porque no tiene nada. Sin embargo, lo que queremos es que nos lo adapten para que los niños del mercado puedan tener un lugar digno para ellos. Ahorita, estamos pidiendo apoyo al DIF municipal”, comentó.

Explicó que las gestiones iniciaron desde el año pasado y que incluso la presidenta del Sistema Municipal DIF, Georgina Sánchez Barrios, ha hecho recorridos por el sitio para observarlo. Precisó que los comerciantes están a la espera de una respuesta por parte de la institución y añadió que se ha puesto sobre la mesa la propuesta de que el Mercado Benito Juárez contribuya con recurso propio para lograr el equipamiento.

Destacó que la puesta en marcha de la ludoteca beneficiaría a más de 50 menores de edad, pues se trata de hijos de comerciantes que laboran en este tradicional mercado de San Juan del Río. Manifestó que además del esparcimiento, este espacio también funcionaria para que los niños realicen sus tareas y trabajos escolares, pues contarían con un sitio idóneo y cómodo para ello.

“Ahorita, estamos a la espera de que nos digan cuánto recurso es que se va a invertir. Ahí no sabemos cuánto sería, pero nosotros estamos dispuestos a apoyar también como mercado. Si hay que poner algo, con todo gusto, para eso estamos (…). Tenemos alrededor de unas 25 personas que tienen menores, o sea que tenemos como unos 50 niños aquí. Por eso es que queremos echar a andar la ludoteca, para que ellos tengan un espacio donde hacer las tareas o pasar el rato”, dijo.