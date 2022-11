Arrancó el APT Pádel Tour

Las actividades del cuadro principal del APT Pádel Tour Querétaro Master 1000, arrancaron este martes en las instalaciones del Parque Querétaro 2000, con duelos muy emocionantes en busca del pase a los octavos de final de este torneo, el cual concluirá el domingo, por lo que se esperan grandes encuentros a lo largo de estos días, además de un muy buen nivel.

Las mejores parejas del mundo del Pádel, están reunidas en nuestra entidad en lo que es un torneo de gran nivel y conforme avancen los días las emociones serán más intensas, pues todas las duplas quieren llegar a la final de esta competencia deportiva.

Uno de los encuentros que abrió las actividades del cuadro principal, fue el que protagonizaron las duplas de Juampi Andrada y Baldomero Parra ante Javier Reiter y Leonardo Yob, pues los primeros venían de la calificación y querían dar la sorpresa y seguir avanzando en el torneo.

El primer set fue muy complicado para Andrada/Parra, que no se notaban cómodos en la cancha y perdieron este primer episodio por parcial de 3/6, sin embargo, esto no los desánimo y para el segundo set apretaron el paso, pues no querían despedirse tan fácil de la competencia.

En la segunda manga de este encuentro, se pusieron al frente, pero Reiter/Job tampoco querían entregar el set tan fácil, por lo que se fueron hasta la muerte súbita y al final la victoria fue para Andrada/Parra por parcial de 7/6.

En el tercer set, con la confianza al máximo por el triunfo del segundo set, las cosas fueron más desahogadas para esta parejo, que casi de manera inmediata se pusieron al frente 4/0, por lo que el pase a los octavos de final se veía cerca, aunque no se confiaban en ningún momento y disputaban cada pelota hasta el final.

Reiter y Job no se rindieron a pesar de la desventaja y poco a poco fueron marcando puntos hasta poner el marcador 5/4, pero al final la dupla Andrada/Parra consiguieron el punto definitivo y ganar el partido, para acceder a los octavos de final, en donde se medirán ante Federico Chiostri y Yair Melgratti.