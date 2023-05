Atletas buscan superar sus marcas hacia los nacionales

Motivados por sus recientes logros, los atletas de Caos Tequisquiapan, se encuentran compitiendo en el Macroregional que se desarrolla en Tepic, Nayarit, con un grupo de 9 deportistas quienes clasificaron al evento en la Etapa Estatal, al ser campeones o subcampeones en sus pruebas.

Este evento es clasificatorio para los Juegos Nacionales Conade que serán en Tabasco en el mes de julio.

Deportes Rumbo al macroregional, atletas mejoran marcas

Buscan subir a podio como lo fue en Atotonilco de Tula Hidalgo dentro del "Primer Track Meet Panteras 2023” al ganar 18 medallas, 13 de oro, 3 platas y 2 bronces.

Los jóvenes se han servido de la preparación que hicieron en Jalpan de Serra, Querétaro para obtener resultados.

“Se logró simular las condiciones a las que se encontrarán en Tepic, tanto en clima, como en altura pues ambos lugares están a menos de mil metros sobre nivel del mar”, explicó el entrenador.

Después del Macroregional asistirán a la Ciudad de México en la pista del CDOM buscando marca para el Campeonato Nacional de Federación sub 18 y sub 20, organizado por la FMAA, donde Frida Feregrino en los 400, Gerardo Vallarte en 100 y Miguel Ángel Ramírez en 3 mil podrían lograr la clasificación todos en la categoría sub 18.

En tanto que con Angie Mariel y José Carlos Ramírez buscarán marca para el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, igual organizado por la FMAA que será en Puebla.

La selección está conformada por atletas de gran disciplina como lo es Angie Mariel quien ha mejorado sus marcas, para ejemplo en 100 metros tiene un tiempo 12.59, mientras que en los 400 ha marcado de 59.67. Lo mismo Gerardo Vallarte quien en 100 tiene un tiempo de 11.33, Germán Soto con marca de 9.83 en 80 metros, todos ellos están entre los mejores velocistas de México en su prueba y categoría.