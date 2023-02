Atletas al estatal de los Juegos Nacionales

Club de atletismo CAOS se encuentra listo a participar en la etapa estatal de los Juegos Nacionales Conade con una delegación conformada por 16 atletas, desde velocistas hasta fondistas con las categorías son sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23.

El entrenador Olaf Serrano dijo el equipo tiene por objetivo el superar las medallas logradas el año pasado, que fueron 8 y buscar calificar a más atletas a la etapa Macroregional que ahora será en la Ciudad de México.

“El año pasado clasificamos a 5 atletas a la selección estatal y participaron en Tlaxcala. Este año tenemos expectativas altas con varios de nuestros atletas, en la etapa municipal en Tequis la semana pasada ganamos 11 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce”, señaló.

Posterior a la etapa estatal, acudirán a la 52° Copa Nuevo León con cerca de 10 atletas, que será el 25 y 26 de febrero, para buscar marcas para los eventos nacionales que convoca la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Como lo son los campeonatos juveniles sub 18 y sub 23 y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza.