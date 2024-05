Candidata perredista impulsará tradiciones

La candidata a la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miriam Gómez Anaya se comprometió a impulsar la cultura y tradición de la localidad en caso de ganar la contienda del próximo 2 de junio.

Durante sus actividades proselitistas, la candidata perredista participó en las fiestas patronales de la comunidad de Soledad del Río, lugar en donde se realizaron dichas celebraciones y en donde afirmó que la población le solicitó de su apoyo en caso de ganar para continuar impulsando las tradiciones.

La candidata dijo que escuchó las demandas de sus habitantes y en dicha comunidad reiteró su compromiso con la ciudadanía, pues consideró que este tipo de tradiciones se deben impulsar, dado que forman parte de la identidad sanjuanense.

“Acudí a los festejos de la Virgen de la Soledad que se llevan a cabo en esa localidad. En un ambiente festivo, forme parte de la tradicional caminata por las calles de la comunidad y observe los bailables folclóricos que se presentaron en el recorrido hasta llegar a la iglesia, donde se congregaron los habitantes para continuar la celebración a la Virgen de la Soledad”.

En dicho lugar, aseguró que atendió las peticiones de los ciudadanos, quienes entre algunas, solicitaron mejorar el tema de movilidad, pues es uno de los principales problemas que aqueja a la localidad.

“En la convivencia los ciudadanos externaron que uno de los problemas más graves que padecen es la falta de transporte, pues no hay una ruta eficiente, por lo que es verdaderamente difícil entrar o salir de la comunidad de manera rápida para ir a la escuela o el trabajo o en caso de alguna emergencia de cualquier índole. Asimismo, denunciaron que prácticamente no hay servicio de salud porque el médico sólo los visita una vez al mes y no lleva medicamentos con el argumento de la escasez a nivel nacional”.

Por lo anterior, la candidata perredista afirmó que en caso de obtener el triunfo, gestionará apoyos para el desarrollo óptimo de dicha localidad, con el fin de que sus habitantes mejoren su calidad de vida.

“Los habitantes lamentaron la falta de apoyo de las autoridades municipales para realizar su fiesta patronal y preservar sus tradiciones, por eso ante esta situación, hay mucho que hacer en esta comunidad”.