Designan a nueva líder de PVEM en San Juan del Río

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), designó como encargada de este mismo organismo político de manera eventual en el municipio de San Juan del Río a Imelda García Ugalde, luego de la separación de Irvin Matamoros Meneses.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del Partido Verde en el estado, Ricardo Astudillo Suárez quien en rueda de prensa afirmó que se analizarán consecuencias legales en contra de Irvin Matamoros al haberse ostentado a través de un vídeo difundido en redes sociales, como dirigente de este partido político en el municipio sanjuanense.

“Como bien saben hubo una transmisión de un video de una persona que fue separada hace más de tres semanas del proyecto de coordinación aquí en el municipio de San Juan del Río, en el video lo que transmite se me hace muy delicado, primero que una persona juzgue que es un peligro y que no lo es para un municipio, segundo que se auto nombra juez de los proyectos que representamos en esta condición llegamos haciendo historia y tercer".

Por lo anterior, el dirigente del Verde en la entidad, afirmó que se actuará en consecuencia dado que Matamoros Meneses incurrió en usurpación de funciones, por ello, dijo que se ha hecho esta designación de Imelda García.

“Lo más grave que haya caído en un acto de desesperación y de corrupción para poder pedir el voto a nombre de un partido, primero que no representa porque dejó de ser coordinador municipal desde hace tres semanas, el estatus del Partido Verde a mí como Secretario General me faculta en el artículo 71 para poder nombrar a las personas, mujeres hombres que representen dignamente los colores del Partido y en este caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia”.

Por su parte el candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por Morena-PT-PVEM, Juan Álvaro Navarrete calificó de oportunistas las declaraciones hechas por Matamoros Meneses en redes sociales, al afirmar que él como algunos integrantes de su familia forman parte de algunos contratos ostentosos con el municipio para la prestación de varios servicios.

Con documentación en mano, sustento que “uno de mis admiradores de clóset que es Irvin Matamoros me señala que soy un peligro para San Juan del Río, yo quiero decirles a todos ustedes que peligro son ellos, yo soy un hombre exitoso en los negocios, yo sé que voy a conducir un municipio al éxito, que no necesito comprarme caballos de grandes precios con el dinero del pueblo y que cuando yo quiero comprarme algo, yo me lo compro porque he trabajado toda mi vida y quisiera decirle a nuestro amigo Irvin, que hablar de peligro es hablar de un contrato que tiene su mamá Silvia Meneses y está en la página de transparencia”.

El candidato guinda exhortó a la ciudadanía a no perder de vista este tipo de hechos que son impulsados por la oposición, pues dijo que buscan distraer a la población para evitar que continúe la Cuarta Transformación en el municipio.

“Todo lo que están haciendo es porque van a perder los contratos y sus beneficios y que al mismo tiempo le digo al ciudadano Irvin, que ya llegó la hora de que se ponga trabajar de manera correcta que ya deje de vivir del erario público que deje de usar a su familia para que puedan sacarle dinero al pueblo en un contrato de más de 800 mil pesos mensuales por una pipa que tiene rentada al municipio de San Juan del Río así como este contrato existen muchísimos más que están en la página de transparencia por millones de pesos”.

Al respaldar dichos pronunciamientos, la dirigente estatal del partido guinda Rufina Benítez Estrada aseguró que son actos de desesperación de los partidos de oposición para gobernar en los próximos años dado que utilizan todo tipo de artimañas para confundir al pueblo motivo por el cual llamó a los sanjuanense a votar por la llegada de la Cuarta Transformación y participar en el Plan C, cuyo objetivo es generar un desarrollo y progreso del municipio sanjuanense.