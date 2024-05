Militantes del Verde se van con Roberto Cabrera

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el municipio, Irvin Matamoros Meneses se pronunció a favor del candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el PAN, Roberto Cabrera Valencia tras asegurar que no encuentra coincidencias políticas con el abanderado de Morena-PT-PVEM al mismo cargo de elección popular, Juan Alvarado Navarrete.

En entrevista para EL SOL DE SAN JUAN, Matamoros Meneses afirmó que el actuar del candidato morenista rompe con la democracia y todo proyecto de interés político para buscar el desarrollo y progreso del municipio, por ello afirmó que dejará de apoyar el proyecto encabezado por Alvarado Navarrete.

“Hay un proyecto de coalición a nivel nacional y pues hemos estados siempre orgullosos pero el problema es que nosotros no estamos de acuerdo en las prácticas con algunas situaciones que vimos al interior de la candidatura de Morena en San Juan del Río, por eso es que decidimos no participar directamente con el candidato Juan Alvarado precisamente porque no hubo compatibilidad de los proyectos y creemos que hace mucha falta en el tema de la administración pública y creemos que esto se puede convertir en una situación peligrosa para San Juan del Río”.

El dirigente argumentó que el proyecto que encabeza el candidato panista es el mejor para el municipio, por eso afirmó que su decisión de cambiar de manera inmediata de proyecto político, al cual afirmó que se estarán sumando más militantes del Verde, calculando que será el 80 por ciento de un padrón de cinco mil adheridos que por el momento hay.

“Para gobernar un municipio se necesitan muchos elemento técnicos, mucho conocimiento, mucha experiencia, arraigo y cariño por el municipio, conocimiento profunda de las necesidades y creemos que pues esta candidatura no cuenta con estas circunstancias y es por eso que hemos decidido nosotros pues ver la mejor opción para San Juan, ya nos e trata de colores, ya no se trata de partidos sino de San Juan, de nuestras familias y de la gente que vivimos aquí”.

Por lo anterior, reiteró que el apoyo a las demás candidaturas en donde va en coalición el Partido Verde seguirá siendo apoyado por la militancia, mientras tanto en el municipio, darán su respaldo al candidato panista.