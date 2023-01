Arranca la competencia de Atletismo, la primera del año

En medio de la neblina y con la participación de 222 atletas dio inicio el 2º Campeonato Municipal de Atletismo en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan. Los inscritos buscan romper sus marcas para ser candidatos al selectivo a los Juegos Nacionales Conade.

Participan los atletas que activos en alguno de los clubes del municipio con un mínimo de 6 meses.

La competencia es para las categorías infantil en la Sub 7 en los 40 metros en lanzamiento de pelota y longitud. Sub 9 en los 60 metros, lanzamiento de pelota y salto de longitud. Sub 11, lo mismo en la Sub 13. Juvenil en la Sub 16 en las pruebas de los 80, 150 y 600 metros.

En la Sub 18 los atletas se medirán sus tiempos en los 100, 200, 400 y mil 500 metros. En la Libre 17 años a 39 años, las pruebas son los 100, 200, 400, 800 y 3 mil metros. En la master A de los 40 a los 49 años en los 100, 200, 400, 800 y mil metros, lo mismo en la Master B.

Los atletas vienen de participar en la Copa Nuevo León, lo mismo en el 58° Campeonato Nacional de Campo Traviesa que se desarrolló en la Ciudad de León, Guanajuato, selectivo al Mundial de Campo Traviesa en Bathurst, Australia por lo que se espera una gran competencia a partir de las 8 horas del día.