Atletas están listos para la primer competencia del año

Todo está listo para que se lleve a cabo el 2º Campeonato Municipal de Atletismo este sábado 28 de enero de 2023 en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan. Todas las pruebas de pista serán finales contra reloj.

Participarán los atletas que estén activos en alguno de los clubes del municipio con un mínimo de 6 meses.

La entrega de números será el viernes 27 de enero en la misma deportiva y el sábado a las 7:30 de la mañana para los atletas de otros municipios.

La competencia es para las categorías infantil en la Sub 7 en los 40 metros en lanzamiento de pelota y longitud. Sub 9 en los 60 metros, lanzamiento de pelota y salto de longitud. Sub 11, lo mismo en la Sub 13. Juvenil en la Sub 16 en las pruebas de los 80, 150 y 600 metros.

En la Sub 18 los atletas medirán sus tiempos en los 100, 200, 400 y mil 500 metros. En la Libre 17 años a 39 años, las pruebas son los 100, 200, 400, 800 y 3 mil metros. En la master A de los 40 a los 49 años en los 100, 200, 400, 800 y mil metros, lo mismo en la Master B.

Los atletas vienen de participar en la Copa de Nuevo León, lo mismo en el 58° Campeonato Nacional de Campo Traviesa en la Ciudad de León, Guanajuato, selectivo al Mundial de Campo Traviesa en Bathurst, Australia por lo que se espera una gran competencia a partir de las 8 horas del día.