Emocionado Jorge Mateos por debutar en los monoplazas

El piloto queretano Jorge Armando Mateos Campos, se dijo contento de tener la oportunidad de correr este año dentro de la Fórmula Ford Vintage, en la categoría nueva, de 30 a 45 años de edad, en donde sin duda espera tener resultados muy positivos, debido a que ha estado trabajando y preparándose con el mejor, como lo es Gianfranco Cane, pues también forma parte del equipo Escudería México.

Mateos Campos señaló que todo esto de participar en un campeonato de automovilismo deportivo es totalmente nuevo para él, sin embargo, ha formado parte de clubes de automovilismo, aunque no había tenido la oportunidad de correr un coche de carreras, por lo que buscará en esta temporada divertirse y aprender mucho de los coches, además de aprender a controlar sus emociones.

Automotriz Contento Rodolfo Alcocer con el auto para la Fórmula Ford Vintage

“Todo es muy nuevo para mí, a pesar de haber estado en contacto con los autos toda mi vida y haber formado parte de clubes de automovilismo, nunca había corrido algo tan preciso como lo es este carro, es una tecnología muy distinta a los turismo y creo que una vez que te subes ya no te puedes bajar. Sobre todo, este año, en las siete u ocho carreras que tendremos, me quiero concentrar en divertirme y aprenderle al coche al cien por ciento, no tanto competirles a los grandes, siempre hay nervios, de estar dentro del autódromo con todos los autos ya no esta tan fácil, es una experiencia más fuerte, el control de tus emociones, de los nervios”.

Jorge Mateos señaló que el tener esta preparación para la temporada, que inicia el 14 de abril en la Ciudad de México, es muy importante y más porque tiene la oportunidad de estar aprendiendo de una leyenda de este deporte como lo es Gianfranco Cane, quién fue quien precisamente lo llevo a esta categoría del automovilismo deportivo, pues es su socio y lo invitó en varias ocasiones a verlo correr, por lo que le gusto y ahora tendrá la fortuna de cumplir un sueño.

“Es una experiencia padrísima, pero sobre todo que me esté enseñando él, Gianfranco Cane, es una experiencia que no cualquiera puede tener, es una leyenda y creo que el estar chambeando con él, en los carros aprendiendo de mecánica, de los carros, es lo que más he disfrutado estando con él. Él mismo fue el que me atrajo a esto del automovilismo, somos socios, lo conocí haciendo negocios, lo estuve viniendo a ver, ahí se me despertó la cosquilla y ya me convenció de comprar el auto y todo”.

Como en todo deporte, el apoyo de la familia es importante y en su caso no es la excepción, pues tanto su ex esposa, que también es piloto y su hijo, están siempre apoyándolo y en esta preparación, han estado en el autódromo en cada entrenamiento, por lo que espera que también estén presentes en las carreras, además de asegurar que le encantaría que su hijo sea piloto de carreras, por lo que ya está motivándolo para que se suba a los karts.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Super bien, aquí están apoyándome, de hecho, mi ex esposa es piloto también, conoce a Enrique Contreras que fue quien me vendió el coche y me encantaría que mi hijo este en esto, he estado forzando por ahí un poquito el paso para que se suba a un kart por lo menos”.