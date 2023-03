Enfrentó Dörrbecker complicado fin de semana

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar tuvo un complicado arranque de la temporada 2023 de la Nascar México Series, pues tuvo que abandonar la carrera de este domingo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas debido a un fuerte contacto que tuvo con el muro de contención, por lo que no tuvo el regreso deseado a este importante campeonato de automovilismo deportivo de nuestro país.

Luego de dos años de ausencia, el queretano regresó a la Nascar México Series, enfrentando algunas complicaciones desde la calificación, pues no pudo demostrar el nivel que tenía y se tuvo que conformar con arrancar la primera fecha del campeonato en la posición 13 y con la firme intención de remontar lugares y tratar de conquistar el primer podio de la campaña con la Escudería Telmex.

Automotriz Dörrbecker ansioso de iniciar la temporada 2023 de Nascar México Series

“No fue el fin de semana que esperábamos en el sentido de que los resultados y el ritmo general que teníamos, no estaba a las expectativas que teníamos, realmente pensábamos que íbamos a poder pelear por un podio por lo menos, durante las practicas nos dimos cuenta de que sería difícil, sin embargo, de haber acabado la carrera teníamos ritmo para acabar en el top ten sin ningún problema, pero al final se puede decir que se me dio la bienvenida a Nascar con es empujoncito que me mandó al muro, pero a pesar de esto, hay cosas muy positivas que podemos sacar, estoy contento con esta decisión”.

El volante del auto #3 de Escudería Telmex, señaló que a pesar de no contar con el resultado positivo, se hizo un buen trabajo y le deja un gran sabor de boca, por lo que ahora piensa en lo que será la segunda fecha del campeonato, la cual se correrá en San Luis Potosí, pues con el nuevo formato del campeonato, sabe que con una victoria asegura su lugar en los playoffs, por lo que irán con calma a buscar ese objetivo.

“Agradecido por la confianza del equipo, me gustó mucho estar trabajando con ellos este fin de semana de carrera, también en general a nivel personal con los patrocinadores que nos estarán apoyando esta temporada como lo son SAFEGARD y con CODIALUB en el caso de la carrera de Tuxtla, creo que tuvimos un gran evento y a pesar del resultado me deja un gran sabor de boca y por el nuevo formato del campeonato, sabemos que lo realmente importante es simplemente ganar una carrera para pasar a los playoffs, estamos concentrados en eso y cada carrera se reinicia por así decirlo, estamos con los ojos bien puestos en San Luis Potosí para sacar un muy buen resultado”.