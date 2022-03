Michael Dörrbecker seguirá corriendo en Europa

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar, competirá en el Campeonato GT World Challenge 2022, categoría que es considerada la de más alto nivel en los autos Gran Turismo 3 o GT3, en donde el volante de nuestra entidad buscará hacer un buen papel con el equipo VIncenzo Sospiri Racing (VSR), durante las cinco carreras de resistencia, en donde la más importante será la de las 24 horas de Spa.

Dörrbecker Rebollar será el único piloto latino del equipo VSR, que en el 2022 correrá por primera vez en dicha categoría con el apoyo total de Lamborghini con dos bólidos y seis pilotos, luego del gran trabajo que realizó en la campaña anterior en el Lamborghini Súper Trofeo, mientras que los otros cinco pilotos del equipo ya tienen al menos un año de experiencia en dichos bólidos.

Respecto a lo que será su participación en este campeonato, el volante queretano manifestó que se cumple un objetivo muy importante, que es ser pilotos oficiales de Lamborghini en los GT3, en donde aseguró que estará a la altura por lo que no duda en conseguir muy buenos resultados, toda vez que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

“Estoy muy agradecido de poder hacer este anuncio de la mano de todas las personas que creyeron en mi regreso a Europa a principios del 2021. Hoy completamos nuestro primer objetivo, ser pilotos oficiales de Lamborghini en la GT3 y correr con ellos uno de los campeonatos más importantes del mundo. Fruto del esfuerzo de muchísimas personas que están conmigo en este camino, estoy seguro de que estoy a la altura y que esta oportunidad llega en el mejor momento de mi carrera”.

Michael Dörrbecker aprovecho para agradecerle a todas las personas que le han ayudado a cumplir este sueño, “no me queda más que agradecer a mis patrocinadores, tanto marcas, como individuos por creer en mí y compartir esta aventura conmigo, y a mi familia y amigos que me ayudan a mantener los pies sobre la tierra, pero al mismo tiempo me impulsan a soñar. Octavio Rosales, Hugo Beltrán, Jimmy Morales, Carlos Slim Domit, Stephan Jancke, Martin Josephi, Renato Villaseñor, Juan Francisco Torres Landa, Araceli Rebollar, Michael Dörrbecker, Sergio Roberto Ramos Bessa, y muchísimos más...”.