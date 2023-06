Majo Rodríguez quiere otro podio en Querétaro

La integrante del Prime Sports, Majo Rodríguez llegará motivada a la quinta fecha de los Tractocamiones en la Súper Copa, que se corre este domingo en el trazado del Ecocentro queretano, escenario en el que tiene como objetivo subir nuevamente al podio, para seguir con ese buen paso dentro de la competencia, luego de que en la fecha pasada en la Ciudad de México concluyera en la segunda posición.

Majo Rodríguez habló de lo que será la fecha del fin de semana en nuestra entidad, destacando que el tractocamión con el # 7 de ArmstrongArmored/Intercash/Sardimex/CANOcomfricsa/AutoLíneasFLORESdeOccidente/PROFINMEX/LaFlorDeCórdoba/KiLKERpinturas/IUVuniversidad/KLAMMdeChiapas/EXPOcerámicas/LÖSEN/M&A se encuentra en perfectas condiciones para encarar este compromiso en un trazado que le gusta mucho, por lo que aseguro que el mal inicio del campeonato ya quedo atrás.

“Viene Querétaro, una pista que me gusta mucho, que también se me da, el Tractocamión ya está en perfectas condiciones para estar ahí peleando. Esperemos que todo marche bien para volver a subirnos al podio, el cual es el objetivo para esta quinta fecha de la Súper Copa. Fue un inicio difícil, con fallas mecánicas, con complicaciones, con resultados no deseados, pero desde Guadalajara estuvimos en el Top Five, vamos a tratar de mantenernos dentro de los cinco primeros lugares y pelear por las victorias en lo que queda de la temporada”.

Esta destacada piloto poblana llegará al quinto desafío del año ubicada en el séptimo puesto del campeonato de pilotos con 248 puntos, reiteró que la clave para conseguir los resultados deseados es estar lo más adelante posible en la parrilla de salida, lo cual tratará de conseguir en esta oportunidad, además atribuyó el cambio radical de resultados a la labor realizada mecánicamente al Tractocamión, así como al cambio de mentalidad que realizó y la fuerte preparación física que está teniendo antes de cada compromiso

“El no tener los resultados te deprime, te frustra, cambiamos esos pensamientos por positivos, y buscar desde el principio de cada fecha darle con todo para estar adelante desde la parrilla de salida, para no tener interrupciones en los rebases de la carrera. Además, llevamos una preparación física todos los días por dos horas, al mismo tiempo trabajamos el tema psicológico, visualizar la pista, la estrategia, saber cómo actuar en un suceso no previsto y entrenamiento en el simulador de dos a tres días por semana”.

Las actividades de la quinta fecha para estos llamados “monstruos del asfalto”, será una carrera pactada a 30 minutos de duración que iniciará a las 14:50 horas de este domingo 25 de junio en el Ecocentro queretano, competencia que será muy emocionante por lo que piden a los aficionados que lleguen desde temprano para que no se pierdan detalle alguno de lo que será este día Racing, lleno de adrenalina.

