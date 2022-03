Baloncesto sanjuanense arranca pretemporada

Emocionantes partidos de baloncesto los que se llevaron a cabo en las canchas de la deportiva Maquío, entre los equipos EDDI, Detroit, No Name, Galaxy, Dangerous como parte de la preparación para arrancar competencia en la Liga Oficial Municipal de Basquetbol.

En la categoría femenil el representativo EDDI sumó una victoria 46-13 frente a Detroit en un juego por demás cardiaco. La quinteta estuvo dirigida por el profesor Hugo para hacer excelente equipo y salir con el triunfo.

Con acciones de Vanesa Alonso, Ximena Domínguez, Regina Loya, Yamileth Zelaya, Paila Zamorano, Damaris Inez, Abril Sixto. Las jugadoras marcaron una diferencia de 21-1 en el primer cuarto para no dejar pasar a Detroit. El segundo periodo fue para Eddi 7-5, tercero a favor de Eddi 5-2, ya para la última etapa sumaron 13 a 4 en el marcador.

En la categoría Libre el equipo No Name logró imponerse a Detroit,42 a 29, jugando con Brenda Uribe, Blanca Martínez, Karina Soriano, Graciela Amezquíta, Karol Mora, Rosa Sánchez, Carmina Mejía. Las de No Name tomaron ventaja desde el primer cuarto 12-06, para el segundo periodo mantuvieron esa superioridad 10-6. En el tercer cuarto marcaron 8 puntos los mismo que Detroit. Para el cierre No Name volvieron a tomar ventaja 12-9 para llevarse el partido.

En la misma categoría Soles sufrió de una derrota 26-37 ante Twisters. Soles había ganado el primer cuarto, sin embargo el juego cambiaría en la balanza a favor de Twisters quienes ganaron el segundo 8-6, para el tercer período la diferencia fue lo doble 14-7, ya en el último cuarto el sumaron 11-6 para quedarse con el encuentro.

Mientras que Galaxy ganó un complicado partido 37-35 a Dangerous. Natalia Balderas, Alexa Rmara, Natalia Ríos, Natalia Teran, Brenda León, Lupita Barrón, Karen Romero a cargo de Anabel Medina hicieron frente a un aguerrido Dangerous que fue de menos a más, sin embargo la ventaja en los tres primeros cuartos de Galaxy retuvo la victoria.

Quienes también consiguieron una victoria fueron Starzz Girls 18 a 11 de New Panters, jugando con Maribel Quijada, Yendi Alonso, Anel Carrillo, Samara Aguilar, Alma Bocanegra, Noemí Mendoza.