Batallas personales de atletas contra el Coronavirus

El mundo está luchando contra la pandemia del Covid-19, y la comunidad del deporte se ha visto en medio de la crisis, ya que algunos deportistas han dado positivo en el test del virus.

Tokyo2020.org le acerca a las últimas noticias sobre los atletas que están peleando contra el virus o comenzando su proceso de recuperación, junto a mensajes de agradecimiento a los profesionales médicos que les han ayudado para volver más fuertes en este momento difícil.

El jugador de la selección española de balonmano Gedeón Guardiola hizo saltar las alarmas en el panorama nacional, pero su recuperación ha dado el ejemplo perfecto de que se puede superar la enfermedad. Como confesó al diario deportivo Marca, lo primero que hizo tras recibir el alta -después de 14 días de cuarentena total en su habitación- fue jugar con sus hijos y estar con su mujer.

"Me encuentro con mucha energía y dentro de lo que cabe con la normalidad que echaba de menos ya. Lo pasé muy mal durante unos días pero, según te vas recuperando, te vas animando mucho más", explicó.

La pentatleta mexicana Mariana Arceo, clasificada para los Juegos de Tokio 2020, se convirtió en otro caso esperanzador: como dijo en redes sociales, fue la primera mexicana en recuperar la salud tras una neumonía causada por el coronavirus.

"Ser la primera mujer deportista contagiada de este virus no fue nada fácil. Jamás me imaginé que me iba a poder pasar a mí. Jamás. Y me pasó. Y mi vida por un momento no tenía muchas cosas a favor. Y ahora poder decir que soy la primera mexicana en recuperar la salud después de esto es un orgullo. Fue una pelea muy difícil, física y mentalmente", compartió en su cuenta de Instagram.

En el mismo vídeo aprovechó para agradecer a su país y la sanidad de su nación, que le devolvieron a la vida, según sus palabras: "Por un momento pensé que iba a perder mi vida".

El mundo del fútbol ha sido uno de los deportes más afectados.

El delantero argentino Matías Vargas, que estaba preseleccionado para competir en Tokio 2020, ha sido uno de los tres deportistas que han dado positivo en coronavirus en el equipo hispano Espanyol, junto al chino Wu Lei y al uruguayo Leandro Cabrera.

No son los únicos. En el Valencia, también de España, están sufriendo la enfermedad Ezequiel Garay, Mangala, Gayà; o el mítico español Pepe Reina (Aston Villa); entre otros.

En un plano más internacional, el baloncesto es otro los deportes más damnificados por la pandemnia. La figura más significativa en contraer el virus ha sido el americano Kevin Durant, doble oro Olímpico en Londres 2012 y Río 2016.

El astro de la NBA enseguida calmó los ánimos, y pidió, a través de The Athletic NBA, el respeto a las medidas tomadas: "Tened cuidado, protegeros y cumplid la cuarentena. Vamos a salir de esta".

Durant dio positivo en marzo y el 1 de abril su equipo, los Brooklyn Nets, publicó un comunicado diciendo que se había recuperado totalmente de la enfermedad.

Boglarka Kapas, la nadadora húngara y bronce en los Juegos de Río 2016 en 800 m estilo libre, mandó un mensaje de apoyo, a pesar de haber dado positivo en coronavirus, diciendo: "Tened cuidado, quedaos en casa y sanos".

Sin salir de la piscina, Cameron van der Burgh también sigue sonriendo

El campeón Olímpico en Londres 2012 compartió su dolorosa experiencia que tuvo con el coronavirus. Ahora el sudafricano todo lo ve más positivo, y cree que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán una manera de hacernos más fuertes después de la pandemia.

Patrick McEnroe, capitán del equipo de tenis de Estados Unidos en Atenas 2004, parece estar de buen humor en su mensaje tras contraer el coronavirus. "La mala noticia es que he dado positivo. La buena es que los síntomas han pasado y me siento al 100%. Soy un ejemplo de alguien que ha sido capaz de enfrentarlo", expresó.