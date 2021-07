Busca resultado positivo

La cuarta fecha de la Súper Copa 2021, es muy importante para Pablo Pérez de Lara piloto del HO Speed Racing, quién manifestó que buscarán otro resultado positivo en Querétaro, para seguir acercándose a los primeros lugares de la competencia y así tener posibilidades de pelear por el campeonato, además señalo que la clave en la pista queretana será hacer bien las cosas como lo hicieron en San Luis Potosí.

“Muy emocionado de regresar a Querétaro, el año pasado estuvimos ahí varias fechas, es una plaza que me gusta mucho y da para carreras muy emocionantes. Tanto yo como Martín como todo el equipo hemos estado trabajando muy duro en las últimas fechas para llegar lo más preparados que se pueda y al final la clave es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, venimos de un gran resultado en San Luis Potosí, la primera carrera que no tenemos fallas mecánicas y estoy seguro de que si seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo, vamos a tener un buen resultado”.

El volante del auto #11 de HO Speed Racing/Quaker State/Monster Energy/Freightliner, destacó que el objetivo es el campeonato, por lo que todo el equipo ha trabajado muy fuerte para corregir las fallas mecánicas que han tenido en fechas anteriores, por lo que confía en que van a poder sumar un resultado muy positivo en Querétaro y en lo que resta de la temporada.

“Nuestra meta es ganar el campeonato, estamos enfocados en esa meta y para lograrlo tenemos que trabajar más fuerte que todos, creo que todo el equipo HO Speed Racing está comprometido a hacerlo y venimos trabajando muy fuerte, ya solucionamos las fallas que tuvimos y nos impedían tener resultados positivos y a partir de ahora vamos a estar consiguiendo los buenos resultados y meternos entre los primeros lugares en donde merecemos estar”.

Respecto a que no habrá aficionados en esta oportunidad en el autódromo queretano, Pérez de Lara destacó que no es una buena noticia, sobre todo, por que el público de nuestra entidad es muy apasionado y pone un gran ambiente, pero los invitó a seguir las redes sociales y la transmisión de la carrera, para que lo apoyen.

“No es ninguna buena noticia, siempre lo he dicho el público es parte importante de nuestro deporte y la verdad es muy triste la noticia de que no vamos a tener gente en Querétaro, hemos tenido gente en otras plazas, a veces 30 por ciento, 50 por ciento dependiendo de lo que permita el estado, pero se les va a extrañar muchísimo, porque la afición siempre hace para un gran evento en Querétaro. Que se les va a extrañar mucho pero que no se olviden de apoyar en redes sociales al auto #11de HO Speed Racing/Quaker State/Monster Energy/Freightliner”.