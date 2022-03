Califican ajedrecistas a Nacionales CONADE 2022

El equipo estatal de ajedrez consiguió clasificar a siete deportistas a los Juegos Nacionales CONADE 2022, luego de los buenos resultados que se obtuvieron en el Macro-Regional de la especialidad, que se desarrolló en Pachuca Hidalgo el fin de semana pasado, al cual acudieron 12 ajedrecistas de nuestra entidad.

Las categorías en las que participaron los queretanos fueron la Sub 12 y menores, Sub 14 y Sub 16, destacando el presidente de la asociación queretana de ajedrez, Rafael Álvarez Navarro, que de los clasificados, cuatro ya están consolidados al haber obtenido medallas nacionales en anteriores ediciones.

“Tuvimos 4 atletas donde no hubo sorpresa, los 4 clasificaron, digamos que ya están consolidados y esperamos mucho de ellos. Además, se suman 2 chicas de Cadereyta, que es la capital nacional del ajedrez y una niña de aquí de Querétaro municipio, Samanta Pérez que también es fuerte. El ajedrez está dando de qué hablar, en la asociación estamos trabajando para que en los 18 municipios se tenga una academia de ajedrez, ya tenemos varias en la capital queretana, en abril estamos por abrir una academia en Corregidora, también en El Marqués, tenemos en Cadereyta donde también se abrirá un centro de alto rendimiento, tenemos eventos nacionales con clasificación a eventos panamericano y mundial”.

Los que ya han sido medallistas son Miguel Ángel Montes Orozco, quien sumó 4 medallas de oro en los pasados Juegos Nacionales, Fernando Cortes Medina, Miguel Ángel López García, campeón de un evento nacional organizado por la Federación Mexicana de Ajedrez y Natalia Belén Ortega, medallista de Juegos Nacionales en 2021.

La justa nacional para esta disciplina se estará desarrollando en Los Cabos, Baja California del 30 mayo al 6 de junio, en donde confían en que al menos se puedan tener nuevamente cuatro deportistas en el podio, sin embargo, el objetivo es que los siete atletas que nos representarán, puedan colgarse algún metal en esta edición de la competencia nacional.