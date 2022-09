Campeones del fisicoculturismo

La disciplina lo fue todo para que los fisicoculturistas, Rubén Sánchez y César Ledesma Rodríguez del Gimnasio 4 /27 del club Deportivo San Juan del Río en San Isidro lograran los primeros lugares en el Mr. Clásico Querétaro y Sr. Corregidora evento a cargo de la NABBA.

El profesionalismo y dedicación que empeñaron los deportistas dio como resultado obtuvieran los trofeos y medallas de parte de la Asociación, lo que los hace fuerte candidatos a las próximas competencias nacionales.

Rubén Sánchez, campeón en Men Sphysique ha logrado un balance entre ser Ingeniero Químico de profesión, y entrenador especializado en nutrición deportiva, en entrenamiento especializado para mujeres, especialista en entrenamiento para mujeres embarazadas además de atleta. Originario de San Juan del Río, es ejemplo de constancia.

El inicio de su carrera como fisicoculturista fue más allá que el de lograr una medalla.

Deportes Anuncian certamen de fisicoculturismo

“Empecé hace dos años y medio, justamente la primera competencia que tuve fue en pandemia, me animé por un amigo que me dijo quería subirse a competir pero su entrenador le dijo que no , le dije yo me animo por ti, probé en Puebla, mi primera competencia, nos llevaron y me gustó”, relató el actual campeón desde entonces ha obtenido los primeros lugares en diferentes categorías, pasando por Men Fitness, Men Sport con el que obtuvo un segundo lugar. Recientemente ganó el primer lugar en la Copa CH en San Juan del Río.

“No había pensado en competir, no me llamaba la atención cuando subo y nos trajimos dos primeros lugares” señaló.

Agradeció el apoyo de su familia, de su sobrino a quien le dedicó y regaló uno de los trofeos, a su novia por ser una gran motivación, por acompañarlo en sus competencias.

Sus planes están en seguir, le gustaría cerrar el año con alguna competencia.

“Probablemente todo depende como nos veamos si cumplimos con las expectativas de lo que queremos mejorar nos subimos”.

Resaltó el hecho de trabajar duro para obtener resultados priorizar el entrenamiento a los fármacos, ya que el físico culturismo es constancia y disciplina.

Deportes Queretanos destacan en mundial de fisicoculturismo

“Lo dejo muy independiente de cada persona si lo quiere hacer es con cierto riesgo tengo 2 años que deje de usar porque sentía que no valía la pena, lo que dañas de tu cuerpo si es que lo usas correctamente. Preferí aventármela a lo natural. Hay momentos muy fuertes, el último mes juegas con tu mente, el físico ya esta hecho, es una batalla más metal”.

A las nuevas generaciones dijo.

“Definan bien su objetivo, tengan un motivo porque hacen las cosas, es mas grato encontrar un objetivo para darle significado a la competencia. Que sean muy pacientes, no es un trabajo de un día dos días, yo llevaba 3 años entrenando antes de mi primera competencia”

César Rodríguez, originario de la Ciudad de México, sanjuanense de corazón es una persona de retos, quien se propuso ser campeón del Mr. Querétaro en su 50 aniversario y lo consiguió, dentro de la categoría Body Bulding Short Hasta 170 CM, además de un segundo lugar.

Detrás de este logro existen años de trabajo, de sacrificio por ser el número uno. Dedicado a la disciplina inició en el gimnasio desde hace 8 años, su entrega y dedicación lo llevaron a notar cambios en su cuerpo lo que lo motivó a seguir.

Fue apenas en el 2021 que inició en competencias, debutando en mayo arrasando con los primeros lugares, en la 8 competencias que tuvo.

Ya se ha planteado un nuevo desafío. El evento por la federación de la WABA que se desarrollará el 30 de octubre para el que se prepara para estar entre los mejores.

Deportes Vuelve a subir a lo más alto del podio

César agradeció el apoyo de su familia, de su entrenador Edson Paredes en Nat Fit al gimnasio 24/ 7 por ser guía y apoyo en su carrera deportiva.

Cuestionándolo sobre el consumir fármacos dentro del deporte dijo no se necesita más que disciplina y entrenamiento

“Todos los cuerpos son muy diferentes, el mecanismo no reacciona de la misma manera. Me preguntan cuánto es lo que me meto para rayarme yo no uso fármacos. Son sacrificios día y noche, son años tener la calma seguir tener esa voluntad de ser grande siempre y cuando no tires la toalla”.

Para los jóvenes interesados en formarse en este deporte dijo

“Todo el personal que quiera dedicarse al fisicoculturismo quiero decirles no es nada fácil, el hecho de estar parado en una tarima, como competidor respeto y admito a todos los que se dedican a esto nunca lo había intentado. Es parte de un sacrificio, piensan que es fácil, se metió sustancias, por eso está así. Es un sacrificio gastar en comidas, pasajes, gasolinas, mas sin embargo hay que seguir” finalizó.