Convocan a Carrera Canina "En honor al gato"

Escuadrón Mascota hace la invitación a participar de la segunda edición de la carrera Mvz. Jorge Cardoso Hernández de Escuadrón Mascota la cual se llevará a cabo el sábado 8 de julio teniendo por salida y meta el Jardín Independencia, con objetivo de reunir recursos para esterilizar a perros y gatos en situación de calle.

Se busca seguir avanzando a favor de las mascotas y dignificar las esto se logrará con la suma de voluntades de la ciudadanía, de las empresas que se suman a esta gran actividad y con ello mejorar la salud pública.

Deportes Inquebrantables inspiran a más corredores

En esta segunda edición se busca súper los 900 corredores que participaron en la primera. En esta es un corredor con una mascota por temas de seguridad, se quiere evitar cualquier accidente como lo fue en la primera. Las inscripciones están abiertas en Ignacio Allende no 16. Guerrero no 6. Nueva esperanza en Granjas Banthi. Allende no 25.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En esta edición Escuadrón Mascota tiene un kilometraje para las personas con alguna discapacidad y para adultos mayores.