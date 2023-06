Lanzan Segunda Carrera Canina "En honor al gato"

Con el objetivo de reunir recursos para esterilizar a perros y gatos en situación de calle, se llevará a cabo la segunda edición de la carrera Mvz. Jorge Cardoso Hernàndez de Escuadrón Mascota la cual se llevará a cabo el sábado 8 de julio teniendo por salida y meta el Jardín Independencia.

En conferencia de prensa Escuadrón Mascota acompañados de Luz Virginia Cortez, regidora presidenta de la comisión de participación ciudadana, Paola Guevara Mondragón, presidenta de la asociación Escuadrón Mascota, la doctora Denisse Rojas, maratonista, Lizbeth Navarrete, jefa de cultura y deporte, Eva Cabello de Kerry, Luis Alberto Hernández, especialista técnico de Lapisa, Roberto Lopez, de alimentos Perrazo dieron a conocer los detalles de la carrera.

"Pretendemos seguir avanzando a favor de las mascotas y dignificar las esto se logrará con la suma de voluntades de la ciudadanía, de las empresas que se suman a esta gran actividad, señaló la presidenta de la asociación", declaró la presidenta de la asociación.

En esta segunda edición se busca superar la participación de la primera. En la primera carrera hubo 900 corredores, 300 mascotas. Esperamos rebasar este número, tener un foro de mil corredores. En esta es un corredor con una mascota por temas de seguridad, queremos que no haya ningún accidente como lo fue en la primera la cual contó con 900 corredores, 300 mascotas.

"Esperamos rebasar este número, tener un foro de mil corredores. En esta es un corredor con una mascota por temas de seguridad, queremos que no haya ningún accidente como lo fue en la primera. Lo recaudado es para campañas de esterilización" resaltó Moni Rodríguez.

Por su parte la corredora Denisse, llamó a la comunidad de corredores a sumar kilómetros de ayuda, agradeció la invitación a formar parte de acciones que semen a San Juan del Río.

Las inscripciones están abiertas en Ignacio Allende no 16. Guerrero no 6. Nueva esperanza en Granjas Banthi. Allende no 25.

El kit incluye una playera, una medalla, número de corredor. Para quien corra con mascota van a tener un kit especial.

En esta edicion Escuadrón Mascota tiene un kilometraje para las personas con alguna discapacidad y para adultos mayores.

