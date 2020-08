Daira Cárdenas entre las mejores

La originaria de San Juan del Río, Daira Marisol Cárdenas Perusquía suma 13 años de carrera en el tenis, siendo una persona constante y apasionada por el tenis, lo que la ha llevado a ubicarse entre las mejores y a merecer una beca del 100 por ciento para defender al equipo de su universidad en Estados Unidos.

La tenista informó se encuentra lista para arrancar con una nueva experiencia con su universidad en New Jersey, y escalar posiciones en el ranking internacional.

Para esta temporada la tenista tenía planeado jugar los torneos nacionales Juniors que se celebrarían en los estados de México, Nuevo León y Jalisco, que por cuestiones de pandemia tuvieron que ser pospuestos.

“Este año tenía planeado regresar a Colombia a refrendar esos puntos. En agosto tenía planeado irme a la Universidad a Estados Unidos a College, y tendré que esperar a enero para irme por cuestiones de la pandemia”, contó.

“Tenía planeado en agosto ir a New Jersey, el viaje se pospuso, comenzaré el semestre en línea y hasta enero me podré ir y jugare con el equipo de tenis de la universidad en la División 1”, detalló.

La deportista con gran humildad agradeció el apoyo a su familia y entrenadores, quienes la han ayudado a crecer, como a su profesor Didier Belmort.

“Gracias por toda su entrega hacia el tenis a sus alumnos, por el esfuerzo y apoyarme en todo momento. Agradezco a mis papás por brindarme su apoyo y creer en mí. Han sido clave los entrenadores que me han ayudado en la parte técnica, táctica en la preparación física que se han trabajado en mí para apoyarme de la mejor manera”, declaró.

Daira empezó a jugar a los 5 años, fue la primera vez que tomó una raqueta. Lo hizo por cuestión de salud, por practicar un deporte.

“Mi mamá jugaba tenis entonces fue quien me dio la idea de probar, intentar a ver que me parecía. Me gustó empecé a entrenar y jugar algunos torneos internos, me gustaba jugar, entonces poco a poco empecé a jugar estatal, regional, nacionales, muchísimos torneos sin querer me encaminé en el mundo del Tenis competitivo”, compartió en entrevista para El Sol de San Juan.