David Cabrera ve oportunidad de ganar

David Cabrera, jugador de los Gallos Blancos de Querétaro, manifestó este martes que el duelo ante Pumas de la UNAM es la oportunidad perfecta para que la escuadra queretana consiga su primera victoria del torneo, debido al mal momento que atraviesan los universitarios, sin embargo, reiteró que la cancha de CU es complicada por lo que no será un encuentro sencillo el que enfrenten en esta jornada cuatro del Apertura 2021.

“Siempre es difícil enfrentar a Pumas, su estadio es una cancha complicada, ellos con la necesidad de sacar un buen resultado al igual que nosotros, creo que es un partido que para ambos clubes será fundamental en las aspiraciones, esperamos un partido cerrado. Sí es el momento adecuado (para conseguir la victoria), sigue siendo una cancha difícil futbolísticamente hablando porque es histórica, es una de las más importante del futbol mexicano, no va a dejar de ser difícil, el horario claro que favorece porque no es lo mismo jugar a las 5 que a las 12 y es complicada, por el hecho de ir de visita contra un equipo importante y que nosotros estamos buscando esos tres puntos de oro”.

El mediocampista de la escuadra queretana, reiteró que el equipo se va conjuntando mejor cada día por lo que no duda, que el triunfo llegue tarde o temprano, pues han estado visto esas mejoras y sin duda están cerca de conseguir el funcionamiento sólido que buscan, por lo que ellos están tranquilos.

“Depende de que caiga el resultado positivo, sí en las primeras jornadas hubiéramos ganado, no estaríamos hablando de eso, pero al contrario, esto es de resultados, el hecho de no haber ganado empiezan por ahí las alarmas, los focos rojos y todo lo que viene después de no ganar, pero estamos tranquilos porque vemos que en el día a día las cosas van saliendo mejor, estamos mejor entre nosotros, nos conocemos más, me parece que estamos cerca de tener un funcionamiento sólido y respaldar ese funcionamiento mediante eso”.

David Cabrera señaló además que la única manera de respaldar a Héctor Altamirano es ganando, esto luego de que, al finalizar el partido ante León, un sector de la afición lo abucheo y pidió su salida, por lo que, para lograr el triunfo también tienen que ser más contundentes a la hora de atacar, pues consideró que han generado bastantes opciones de gol.

“Ganando, yo creo que solamente ganando es cómo podemos respaldarlo y estamos muy convencidos y seguros de que lo vamos a hacer el sábado. Yo creo que seguir intentando, se están generando las opciones, creo que tenemos que ser más conscientes y determinantes en ese último toque, en la definición, ser conscientes de que son oportunidades que no debemos dejar pasar, en mi opinión estamos generando opciones, contra San Luis tuvimos una y la metimos, con un hombre menos durante prácticamente todo el partido, le generamos varias oportunidades a un equipo que en los últimos torneos ha sido el mejor y me parece que esa es la línea, ser más contundentes y conscientes de las oportunidades que tenemos y esas tenemos que convertirlas en gol, si seguimos generando opciones van a caer los goles pronto”.