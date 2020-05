David Torices, coach de Cuervos de San Juan

David Torices Mora, coach del equipo de futbol americano Cuervos ha dedicado su vida al futbol americano, en un principio como jugador ahora como coach para hacer crecer el deporte en San Juan del Río.

Torices inició a los 16 años a jugar justamente en Cuervos de San Juan por la invitación de una maestra que veía que estaba muy interesado , ella conocía a los dueños de Cuervos de San Juan lo invitó a entrar a este gran equipo y a inicia su formación deportiva.

“Yo ya había pasado por casi todos los deportes y no encontré uno que me llenará por completo hasta que empecé a entrenar, al principio fue muy difícil pues era muy delgado y algo miedoso a los golpes, pero pues poco a poco los coaches me fueron formando así como lo siguen haciendo estuve con ellos”, contó el coach.

En una temporada desafortunadamente tuvo una lesión en el tobillo lo cual lo alejó del emparrillado al igual que por cuestiones laborales que me llevaron a viajar a otros estados y a Estados Unidos pero su interés en el deporte siguió activo.

“A mi regreso aproximadamente a mis 22 años decidí regresar a mi casa cuervos de San Juan y retomar mis entrenamientos bajo la guía del coach Nabor Juárez y el coach Javier Alcántara quienes me han brindado mucho apoyo y me ayudan a ser mejor jugador”:

Posterior fue coach del equipo de football flag en la UAQ por invitación fue por Ulises Neri, junto con el y otro amigo iniciaron con el equipo de búhos de la UAQ de la facultad de Derecho.

Su profesionalismo lo llevó a ser llamado a couchar al femenil equipado de León, Guanajuato, cargo que tuvo por 5 meses hasta que por diferencias con el dueño decidió deslindarse del equipo.

El crecimiento del juego femenil fue notable gracias a la promoción de Cuervos quienes exigieron a las jugadoras a dar su mejor esfuerzo.

David fue seleccionado para ser parte de la selección de ARMFA y jugar en contra del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro siendo esta una de sus mejores experiencias.

Como coach tiene una gran responsabilidad la cual asume de manera profesional, siempre actualizándose y formando un gran trabajo equipo.

El coach y Cuervos están involucrados en el desarrollo de nuestras jugadoras para que puedan ser parte de los dos nacionales que están en puerta el U18 en Texcoco y el nacional en Querétaro del cual Cuervos es parte de la selección de Querétaro.