De vuelta a la cancha y en primera división

Camila Franco Castañeda salió de la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles para volver a cancha más fuerte que nunca, motivada a jugar en Primera División. Con 12 años de trayectoria, es un referente del futbol femenil quien a sus 18 años de edad, ha dado muestra de ser una de las mejores porteras.

La jugadora se dio cita a la clínica de porteros que impartió el entrenador de selección nacional, Guillermo Velázquez para seguir sumando experiencia y mejorar su técnica.

“Es una experiencia única, inigualable, ya que es un profesor con gran experiencia, gran trayectoria, que cada entrenamiento es un aprendizaje. Claramente las formas de trabajo van cambiando cada año. Él es un profesor de gran experiencia”, contó la número uno.

El amor por el futbol y pasión por defender la portería no fue casualidad.

“Siento que me eligió ya que yo inicié de delantera, de un momento a otro dije, quiero probarme como portera y de ahí ya no me ha soltado”, recordó la jugadora.

El camino al deporte profesional ha sido largo y difícil para Camila Franco, quien a base de disciplina y entrenamientos se abrió paso a merecer un lugar como titular.

Teniendo apenas 14 años tuvo la oportunidad de debutar en profesional con Gallos Blancos, haciendo grandiosas atajadas que le merecieron muchas veces el dejar al equipo invicto.

Desafortunadamente sufrió una lesión que la limitó a continuar.

“Fue una lesión importante ya que me lastimé el tendón de Aquiles, lamentablemente no fue en una cancha fue en otras circunstancias, pero si me fue muy difícil salir”.

Después de meses de terapia, donde el carácter y determinación de la portera serían determinantes, salió adelante.

“Salgo y como todo llega un momento en que dices ahora para dónde, entonces me dedico a terminar mis estudios en preparatoria. Quiero dedicar estos últimos seis meses a buscar una oportunidad en la Liga de Futbol”, explicó.

Ahora tiene la oportunidad de volverse a incorporar a la Liga Profesional con Necaxa, junto con el profesor Memo Velázquez.

“Se vienen proyectos en dado caso, mi primera opción es Gallos Blancos es mi casa, si no se llega a dar oportunidad buscar en otro equipo. Por medio de la escuela buscar un intercambio al extranjero”.

Es así que la cancerbera se encuentra firme, haciendo historia y por crecer en el futbol femenil, siendo inspiración para las niñas que aman el futbol.