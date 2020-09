De vuelta al ring

El pugilista Fabián Trejo Rivera subirá al ring en la pelea pactada a 4 rounds contra Psyco, este viernes 4 de septiembre, a puerta cerrada en la contienda por el título de campeón de la categoría Súper Ligero en Nezahualtcoyolt.

El originario de San Juan del Río se ha preparado para salir con el brazo en alto en su gimnasio Lobos Boxing a un lado de la deportiva Maquio, en Carlos Quiron No 5.

Con 21 años de edad, el boxeador posee un record de 48 peleas amateur, con 3 derrotas, esta pelea es su segunda profesional, consiguiendo en su debut la victoria en Guadalajara en Clase y Talento.

Deportes Sin autorización en San Juan para encuentros deportivos

“De niño me gustaba el fútbol como a la mayoría, estuve en equipos de fútbol 7 y de campos grandes pero conforme fui creciendo mis gustos comenzaron a cambiar y gracias a mi hermano que me metió al kick boxing comencé a adentrar poco a poco en este tipo de deportes, tiempo después a los 17 conocí el boxeo en una etapa difícil de mi vida y que gracias al boxeo me ayudó a salir adelante”, platicó en entrevista.

Trejo Rivera tiene por influencias principales su familia, sus compañeros del gym y su equipo, ya que gracias a ellos y su apoyo busca ser mejor cada vez en este deporte.

En medio de la pandemia el peleador tuvo que adecuar su preparación.

“Ha sido complicada la preparación ya que como nosotros salimos de San Juan por los temas de los sparrings para la preparación, tenemos que salir con mucha precaución ya que en otros estados podríamos infectarnos pero fuera de eso no nos ha frenado para trabajar gracias a Dios”.

Con el apoyo de la comunidad boxística, Fabián hará frente a su compromiso, con el deseo de noquear en los primeros rounds.

Por último el talento de casa mandó un mensaje a los lectores, en especial a los jóvenes.

“Les podría decir que aprovechen su juventud, que se esfuercen por seguir los que les gusta y apasiona, también que aprendan a ser pacientes y constantes opino que esa es la clave para conseguir lo que sea”.









