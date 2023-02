Debutó Mark López en Mundial de Campo Traviesa

Mark López tuvo un buen debut en el Campeonato Mundial de Campo Traviesa Sub 20, que se llevó a cabo en Bathurst, Australia, justa en la que culminó en la posición 51 del evento con marcar de 27 minutos con 50 segundos, resultado que lo deja contento pues se midió ante los mejores diez del mundo, por lo que esto lo motiva a querer conquistar mas y mejores resultados a nivel internacional.

“Me enfrenté a competidores que ganaron en el Mundial Sub 20 de Cali, y que están en el top mundial, me dio mucho gusto estar ahí y darme cuenta que tengo buen nivel. Hubo competidores de talla internacional y la verdad es una experiencia diferente, no había estado en una competencia de ese nivel y me deja con hambre de querer dar más”.

Este joven de 18 años, tuvo un largo viaje para participar en este evento, destacando que obtuvo un gran aprendizaje, especialmente en el tema de la importancia del descanso, por lo que aseguró que seguirá buscando su sueño que estar entre los primeros cinco en unos Juegos Olímpicos, por lo que seguirá trabajando con su entrenador para cumplir ese sueño, el cual tiene proyectado para el 2028 en Los Ángeles.

“El aprendizaje más grande que tuvo de este viaje fue el valor del descanso, no me sentía mal, pero tampoco me sentía muy bien, el viaje te cambia muchas cosas en el cuerpo y mente. Mi sueño más grande es quedar entre los primeros cinco en unos Juegos Olímpicos, lo he platicado con mi entrenador y lo tenemos programado para llegar a Los Ángeles en 2028”.

López Sánchez, es además el representante de nuestra entidad para los Juegos Nacionales CONADE 2023, en las pruebas de los mil 500 y 5 mil metros, por lo que en esta edición espera repetir las dos medallas de oro que consiguió el año pasado, además de informar que tendrá participación en eventos de gran importancia como lo son la Copa Tepic, el Festival de Fondo a realizarse en Mazatlán, Sinaloa y algunas otras programadas en los Estados Unidos.