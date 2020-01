Los novilleros que participarán este sábado en el Desafío de Triunfadores de Hacienda El Salitres, manifestaron que esperan una buena tarde en la que los tres saldrán a dar lo mejor de ellos, para tratar de salir como los máximos ganadores de este serial novilleril y hacer que las empresas y los aficionados sigan apoyando a los jóvenes.

MIGUEL AGUILAR

El triunfador de la Plaza México, el hidrocálido Miguel Aguilar manifestó que sin duda ser el mejor del coso capitalino es un gran orgullo sobre todo porque pudo cortar cinco orejas en cuatro novilladas, por lo que espera seguir con ese buen paso y ahora salir como el mejor de Hacienda El Salitre.

“La verdad es un orgullo ser el triunfador de la Plaza México junto con la estadística que pude conseguir no es nada fácil, creo que es complicado que lo vuelva a hacer, cortar cinco orejas en cuatro novilladas, ser el triunfador con tanta rotundidad para mí es un orgullo y un sueño hecho realidad y ahora defender eso que conseguí ante dos triunfadores de El Salitre como lo son Llaguno y Antar y creo que va a ser una tarde bonita, porque los tres somos triunfadores, somos tres toreros diferentes que harán que la gente salga muy feliz de la plaza” externo Aguilar

El hidrocálido ya se ha presentado en Juriquilla y en la Plaza Santa María de Querétaro cortando en ambas una oreja, por lo que espera que en Hacienda El Salitre pueda ratificar esos triunfos en una corrida que espera sea muy buena y les ayude a ellos a lucir su mejor toreo para deleite de los aficionados.

“He tenido la suerte de torear tanto en Juriquilla como en la Santa María y esas dos han sido tardes dentro de sus complicaciones en las que he salido con el triunfo, en las dos he podido cortar una oreja y espero que ahora en El Salitre, otra plaza de Querétaro pueda ratificar mis triunfos y pueda cortar dos orejas o un rabo si es posible, en una corrida que en teoría tiene garantías, pero sabemos que el toro no tiene palabra de honor así que vamos preparados para lo que salga” puntualizó Miguel Aguilar triunfador de la Plaza México.

JUAN PEDRO LLAGUNO

El novillero queretano por su parte, se dijo contento e ilusionado por la fecha del sábado en donde sin duda volver a entregarse al cien por ciento para tratar de salir triunfador y ahora espera que los novillos les permitan hacer su mejor toreo y deleitar a los aficionados, pero por lo menos verán entrega por parte del queretano.

“Me encuentro muy contento e ilusionado por esta nueva fecha, voy a entregarme al máximo, al cien por ciento, voy a intentar hacer el toreo que a mí me gusta si los novillos se dejan que esperemos que sí, sino a dar mi entrega al máximo como lo vengo haciendo cada tarde. Ya tuve la oportunidad de ver los novillos, em encanta la novillada y pues la ganadería es la mejor, em encanta es una ganadería muy especial y esperemos que embista” declaró Juan Pedro Llaguno.

Por otro lado, externó que si existe una presión extra por ser el representante queretano, pero confía en que le va a retribuir de buena forma a los aficionados, al tiempo que aplaudió que se realicen este tipo de eventos novilleriles, pues es importante para que puedan mantener la preparación y las posibilidades de tomar la alternativa algún día.

“Sí hay una presión extra por ser en mi tierra, por ser Querétaro, pero pues la verdad es que estoy muy contento porque la gente me quiere mucho, se nota el cariño, son gente muy buena y esperemos no defraudarlos nunca. Son importantísimas, son de agradecerles y admirarles el esfuerzo que están haciendo en la empresa Tauro Espectáculos porque no cualquier empresa se lanza a dar novilladas, la verdad es que les estoy muy agradecido porque esta será la tercera novillada que toreo con esa empresa y pues esperemos que no sea la última, siempre este tipo de empresas y este tipo de festejos son bienvenidos, porque al final si no se dan novilladas cómo quieren que los novilleros nos preparemos para tomar la alternativa, si no toreamos, si no nos preparamos pues nunca vamos a estar preparados para tomar la alternativa” sentenció el queretano Juan Pedro Llaguno

CRISTIAN ANTAR

El novillero capitalino y triunfador de Hacienda El Salitre junto con Llaguno, manifestó “estoy contento, ilusionado de que las cosas se me den bien, como se me han dado en El Salitre, creo que como siempre es una buena oportunidad para dejar ver lo que quiero ser y ojalá que pueda triunfar y pueda salir la gente contenta conmigo”.

Cristian Antar reitero que el cartel para este sábado es muy interesante debido a que son tres buenos toreros, destacando que en su caso le gusta mucho practicar el toreo clásico y artístico dándole su toque, por lo que espera que le salga lo que tiene pensado y planeado para ser el triunfador de este desafío.

“Es un cartel interesante, creo que los tres somos buenos toreros y vamos a salir a hacer lo que sabemos, en lo personal con muchas ganas del triunfo, creo que cada quién, o a mí no se me hacen como competencia, cada uno es un torero e interpreta a su forma entonces, ojalá las cosas se puedan hacer y me salgan como las tengo pensadas y nada que disfrutemos todos, esa tarde. Me gusta mucho el toreo clásico y artístico, me voy por esa línea que creo me ha funcionado y me ha hecho ver un poco diferente a los demás toreros y poniéndole mi toque, ojalá que lo que he practicado y lo que sueño ser me salga todo bien este sábado y que la gente opine” destacó el capitalino.

Destacó que no le gusta ver a los novillos antes de la corrida, pero en esta ocasión tuvo la oportunidad de admirarlos en el campo, por lo que confía que les ayuden a expresarlos pues son de “una ganadería muy buena como lo es Peñalba del matador Javier Bernaldo, seguro van a dar muy buen juego, creo que es una muy buena ganadería en donde he tenido la oportunidad de ir a tentar”