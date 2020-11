Disciplina y talento en el americano

Luis Enrique López Borja forma parte de los jugadores de Cuervos de San Juan del Río que han sido llamados por las universidades a formar parte de sus equipos, y continuar sus estudios mediante becas.

La disciplina y talento del jugador se suma con la formación de los coaches de Cuervos para fortaleces sus habilidades dentro y fuera de los emparrillados.

Luego de jugar un encuentro en Guadalajara, la Universidad Subiere se acercó a él para hacerle la propuesta a formar parte de su club.

De momento el jugador continua sus estudios en el último año de preparatoria con miras a seguir siendo un gran jugador y gran estudiante, consciente de que su carrera apenas comienza, Borja toma con atención los consejos de sus coaches pues sabe que el camino a ser el número uno no es fácil.

Borja se traza un futuro dentro del futbol americano, firme luego de cumplir 3 años y medio con Cuervos.

“Le dije a mi mamá que me quería meter a un equipo de futbol americano y me dijo que sí, que me iba apoyar. Llegué a Cuervos junto con mi hermano menor”, declaró el receptor y corner de la categoría Juvenil y Master.

Para Luis Enrique el futbol americano es un deporte increíble, ya que lo ha hecho ser una persona más responsable, dedicada a su familia y al equipo.

Agradeció a Cuervos, a sus compañeros y coaches, pero en especial a su mamá Juliana Borja López, por todo el apoyo y ayudarlo en los momentos más difíciles.

Los planes a futuro para Borja están en seguir como buen jugador y estudiante, es con su personalidad dedicada y su potencial que el jugador se abre paso en su camino.

Una vez que existan las condiciones para el regreso a los emparrillados, Cuervos peleará por conseguir el campeonato. De momento el club se mantiene en la línea de lo que dicte la Federación de mantenerse fuera de los campos hasta que existan las condiciones para volver a ellos.