DJ Master, una historia sobre el cuadrilátero

Con una historia de 12 años dentro de la lucha libre, Dj Master continúa trazándose nuevas metas, aspirando a ganar un nuevo cinturón, otro campeonato a su trayectoria. En entrevista con El Sol de San Juan del Río el enmascarado hizo un recuento su carrera como deportista.

Desde chico ya le gustaba la lucha libre, vivía en la Ciudad de México y trabajaba para sobrevivir. Tiempo después cuando llegó a Ezequiel Montes tuvo la oportunidad de ir al gimnasio de Lasserado Kid quien le enseñaría diferentes técnicas e historia de este deporte.

“Me enseñó todo lo que sé desde hace 14 años, nunca me cobró y de ahí siempre para delante. Me siento bien por hacer lo que me gusta”, declaró el peleador quien ha salido vencedor en diferentes arenas, con el Internacional Pantera en Querétaro, Infierno Kid en México”.

Recordó que su debut fue en Guanajuato en el que estuvieron Lasserado Kid, Pantera, Maligno Negro I y II. Motivado a dar su mejor esfuerzo, logró ganarse un lugar en las presentaciones.

Su estilo único de lucha lo han llevado a pisar la Arena Despertares, la Solidaridad en México en Tultitlán, la Arena Independiente, en Guanajuato y por supuesto en la Arena Querétaro.

Dj Master quien se identifica más como técnico ve una generación nueva de luchadores, con ganas de aprender.

“ Nosotros ya llevamos años en esto. Los veo con la actitud para ser un gran luchador deben tener disciplina”, explicó.

Por último invitó a los interesados en conocer de la lucha libre de visitar la Arena Fátima de San Juan del Río, lo mismo Despertares en Ezequiel Montes, tomar algún entrenamiento con los profesionales de este deporte.