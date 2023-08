Mini Rey Misterio, leyenda del cuadrilátero

Una historia de mucho trabajo y disciplina dentro de la lucha libre es la de Mini Rey Misterio, antes Octagoncito con 31 años de historia, quien con orgullo ha llevado en alto el nombre de México a diferentes arenas, incluso continentes. Esta vez regresó a Querétaro para ofrecer a la afición una pelea estelar junto con las Mini Estrellas.

Protagonista en diversas funciones en todo el país, entre ellas Triplemanía 18 en donde se coronó campeón mundial en el Palacio de los Deportes. Lo mismo en Cuatro Caminos. Con luchas importantes como Rey de Reyes, Guerra de Titanes. También pisó la Plaza de Toros México, la Arena Nezahualcóyotl, San Juan, la Arena Xochimilco, La Loba.

En el ring Contienda de poder, aplicaron castigo

“Un sinfín de arenas en el estado de México y lo que es el resto del país. Eventos importantes a nivel internacional, haber peleado en Japón, en Londres, España el año pasado, Colombia, Sudamérica”, recordó.

Ante cientos de aficionados como en San Antonio, Texas frente a 75,000 personas, con la WWI en 1997.

Son todos estos momentos los que lo llevan a ser cada día mejor, a seguir planteándose nuevos retos, por ello se mantiene firme sin embargo no por ello evade la realidad.

Foto: Xóchitl Guerrero | El Sol de San Juan del Río

“Me visualizo me has lastimado los que tenemos una trayectoria extensa arriba de 20 o 30 años nos pesan los golpes las lesiones todo lo que hemos dado a través de estos años si me alimento bien si mantengo mi vida me seguiré en mi categoría de peleador. La edad no está en el cuerpo sino en cómo piensas la edad es conforme lo quieras contrarrestar de mucha disciplina”, expuso.

En el ring Llegó “La gira del adiós" de Konan Big

El enmascarado debutó en el año de 1992 en el municipio de Xalapa Veracruz siendo la primera vez que pisaba un cuadrilátero frente al luchador Mini Depredador de ahí escribiría su propias historia como peleador.

La Lucha Libre fue un salvavidas para Octagoncito, que le ayudó hacer frente a los desafíos de la vida.

“Todos tenemos a raíz algo que nos viene apretando el zapato cuando somos niños y me quise refugiar en la lucha por un desamor, me había separado de la mamá de mi primer y tenía que hallar algo en dónde tener mi mente ocupada yo era mecánico en ese tiempo y la lucha me ayudó a salir de esa depresión, me refugié en la lucha era tiempo completo, me dediqué a entrenar”, recordó.

Como Mini Rey Misterio, el enmascarado ha labrado su camino, haciéndose más fuerte por las adversidades.

“Como Octagoncito me había rezagado no me daban trabajo por los problemas que tenía con el nombre entonces retomo un personaje que no hubiera de los minis pero que fuera icono para seguir en este ámbito. No pude ocultar ni decir que iba a ser un secreto, la gente tenía que saber porque el personaje es mío yo pagué los derechos es un icono. Como rey misterio estoy picando piedra, me ha costado mucho tiene otra calidad luchistica manejo diferente técnica”, señaló.

Foto: Xóchitl Guerrero | El Sol de San Juan del Río

A lo largo de tres décadas el gladiador ha visto una evolución en este deporte.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ha cambiado mucho, se maneja otro tipo de lucha los jóvenes de ahora son espectaculares, pero no transmiten no le dan el valor significativo como nosotros los de la vieja escuela. soy una persona que me gusta decir las cosas como son, muy honesto por lo mismo me han lastimado por eso entrego todo a cambio de nada y es cuando vienen las decepciones que te da la vida”, reflexionó, invitando a seguirlo en sus redes sociales y apoyar a la lucha libre.